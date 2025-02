René van der Gijp verzucht in Vandaag Inside: 'Dit is een dramaqueen...'

In Vandaag Inside wordt met afkeur gereageerd op de woedende persconferentie die Jordan Henderson zondag gaf na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord. "Het is een dramaqueen", verzucht René van der Gijp over de 34-jarige middenvelder van Ajsx.

Volgens Valentijn Driessen, die te gast is, liegt Henderson 'alles bij elkaar' "Het was toch ook een zwaktebod van hem om zijn vrouw, kinderen en familie erbij te halen? Die hebben er zo onder gelegen. Die man wilde gewoon transfervrij weg. Hier verdient hij 4,5 miljoen euro bruto, en in Monaco is dat 4,5 miljoen euro netto. Dan zou ik ook wel weg willen", aldus de journalist van De Telegraaf.

Driessen zou Henderson hebben laten gaan. "Van mij zou Henderson rustig weg mogen, want ik vind het niks, maar Ajax denkt dat ze hem nodig hebben om Champions League te halen."

"Dan gaat meneer de verongelijkte speler uithangen. Zijn imago zou zijn aangetast, maar iedereen vergeet dat zijn imago allang aangetast was. De man droeg een regenboogaanvoerdersband, want hij stond voor de lhbti-gemeenschap, maar toen hij naar Saudi-Arabië kon, wist hij niet hoe snel hij in het vliegtuig moest stappen..."

Ook Johan Derksen is zeer kritisch. "Hij heeft zijn ware aard even getoond. Het gebeurt toch zelden dat de directie van Ajax uitrukt naar de kleedkamer om hem toe te spreken, omdat ze ook gepikeerd waren."

Derksen verbaast zich over de 'zelfoverschatting' van Henderson. "Hij heeft nog niks toegevoegd aan Ajax. Het is een huis-tuin-en-keukenspeler."