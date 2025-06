René van der Gijp: 'Je kunt die jongen niet op deze manier behandelen... Dit gaat te ver'

De ophef rond Robert Lewandowski zorgt ook in Nederland voor gefronste wenkbrauwen. René van der Gijp en Wim Kieft snappen niets van de beslissing van de Poolse bondscoach Michał Probierz om de spits van FC Barcelona te ontnemen van zijn aanvoerdersband.

Bij het Poolse elftal barstte zondag een bom. Bondscoach Michał Probierz besloot om Robert Lewandowski per direct te vervangen als aanvoerder. De spits van FC Barcelona is zo verbolgen over de actie dat hij per direct stopte als international.

"Ik vind niet dat je dat als bond moet pikken", zei Van der Gijp in de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp. "Je moet als bond zeggen: 'Trainer, luister, nu ga je te ver.' Deze jongen heeft 158 interlands. Zodra hij speelt of erin komt, is hij de aanvoerder. Punt."

Van der Gijp roept op tot voorzichtigheid in de benadering van dit soort spelers. "We hebben het over een groep voetballers die er bovenuit steken", aldus de oud-rechtsbuiten.

"Dan heb ik het over De Bruyne, over Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Suárez, Messi, noem maar op... Daar moeten we wel voorzichtig mee omgaan, hoe die spelers eindigen."

Wim Kieft begrijpt dat het voor een trainer een lastig dilemma is. "Lewandowski wordt 37 in augustus. Hij voelt ook wel dat het steeds meer moeite kost. Op een gegeven moment wordt het ook een last en dat voelen die jongens zelf ook natuurlijk."