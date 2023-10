‘René van der Gijp is manisch-depressief, een hufter en een psychopaat’

René van der Gijp moet het andermaal ontgelden bij Maarten van Rossem. De oud-rechtsbuiten vecht in Vandaag Inside al langere tijd een publieke ruzie uit met de tachtigjarige historicus, die vooral bekend is in zijn rol als jurylid bij De Slimste Mens. Van Rossem gaat in zijn boek een nieuwe grens over en noemt Van der Gijp onder meer 'een hufter' en 'een psychopaat'.

Van Rossem vindt de talkshow waarin Van der Gijp dagelijks zit op SBS 6 van een laag intellectueel niveau en laat geen kans voorbijgaan om zich daarover uit te spreken. De oud-voetballer sloeg al meermaals terug en noemde Van Rossem in februari nog 'een zelfingenomen kwal'.

Ook in het nieuwe boek Van Rossem haalt de tachtigjarige mediapersoonlijkheid uit naar Van der Gijp. "Als je mij vraagt naar mijn opinie over René van der Gijp, dan zeg ik: ‘Dat vind ik een hufter.'" Van Rossem vindt dat Van der Gijp weinig kan hebben. "Het wonderlijke is dat Gijp het wel van mij mag zeggen, maar als ik het van hem zeg, is het schandelijk. Dat blijft vrij eigenaardig."

Zelf was Van Rossem tweemaal te gast in voorlopers van de drie bekende tv-sterren. Van der Gijp zat alleen bij die laatste keer samen met Van Rossem aan tafel. "De eerste keer heb ik een alleraardigst gesprek gehad. Toen was Gijp er niet bij. Hij schijnt manisch-depressief te zijn en zat toen in zijn depressieve periode."

De tweede keer botste Van Rossem met Van der Gijp. "Het was een onaangenaam avontuur en Gijp is een hufter, maar terugkijkend waren mijn optredens daar ook heel leerzaam. Wat Vandaag Inside doet, is een bekend recept: mannenpret. Ik weet nog goed dat mijn vader zei: ‘Maarten, mannen die schuine grappen vertellen, deugen niet.'"

Over presentator Wilfred Genee en mede-analist Johan Derksen is Van Rossem een stuk postiever. "Genee is niet achterlijk en kan veel beter, dat zie je ook aan zijn radioshows. Hij weet in een talkshow precies welke knopjes hij moet indrukken."

Over Derksen zegt Van Rossem: "Die is niet dom, heeft leuke interesses en zou naar mijn idee ook beter kunnen, maar laat zich meezuigen door het mannenjool van die psychopaat Gijp: die is er puur voor het dagelijkse vermaak."