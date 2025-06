René van der Gijp is lyrisch over Kees Smit en wijst direct ideale club aan

René van der Gijp steekt in KieftJansenEgmondGijp de loftrompet over Kees Smit. Hij wijst ook direct de ideale club aan voor de uitblinker van AZ en Oranje Onder 19, mocht het deze zomer van een transfer komen.

''Het was wel leuk van die Kees Smit, hè. Dat je verdomme op een EK Onder 19 Speler van het Toernooi wordt'', is Van der Gijp enorm onder de indruk van het talent van AZ. ''Weet je hoe knap dat is? Met Engeland, Duitsland en Spanje. En dan wordt je Speler van het Toernooi.''

''Je zou bijna zeggen, PSV zijnde, dat je die Tillman bijna voor 40 miljoen euro kwijt bent. Doe het maar, ook al vraagt AZ 20 of 23 miljoen euro voor Smit'', geeft Van der Gijp gratis transferadvies aan PSV-directeur Earnest Stewart.

''Want dat is voor die jongen ook beter. Want AZ gaat toch thuis een keer verliezen van Willem II of NEC. Dat is inherent aan AZ'', ziet de analist de Alkmaarders toch vooral als subtopper.

''Af en toe hebben ze een opleving, zoals toen met Van Gaal. En FC Twente heeft dat ook gehad met Joop Munsterman. Maar het blijft subtop. Daar is op zich niks mis mee. Voor spelertjes als Ruben van Bommel is dat prima. Maar bij PSV voel je toch de druk dat als je tegen Willem II speelt dat je niet mag verliezen'', geeft Van der Gijp nogmaals het verschil aan tussen de echte top en wat daaronder zit.

''En je mag niet alleen niet verliezen voor gezichtsverlies. Want gezichtsverlies heb je bij AZ niet. Als AZ thuis verliest van Willem II, zeggen wij hier maandag: kan gebeuren. Maar als PSV thuis verliest van Willem II, zeggen we dat dat niet mag gebeuren'', aldus Van der Gijp.

''Dus dat is zo'n waanzinnig groot verschil'', zo besluit de analist zijn relaas over Smit. Het toptalent van AZ is overigens serieus in beeld bij Real Madrid, zo onthulde de Madrileense sportkrant AS maandag.