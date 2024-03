René van der Gijp: ‘Dit hier van Brobbey, ik schrik daar wel echt van hoor’

René van der Gijp is enigszins geschrokken van de enorme kans die Brian Brobbey verprutste tegen Aston Villa. De analist van Vandaag Inside zag de spits van Ajax een-op-een met Emiliano Martínez in het zijnet schieten. Dat Brobbey de kans miste is voor Van der Gijp niet het probleem. "Ik schrik wel echt van zijn motoriek."

Brobbey werd in de 35ste minuut gelanceerd na uitstekend voorbereidend werk van Jorrel Hato, die vanuit de defensie versnelde naar het middenveld. Brobbey was los van zijn directe bewaker, maar had nogal wat moeite om de bal met zijn minder geachte linkerbeen vloeiend mee te nemen.

Toch wist Brobbey op kracht en snelheid de tegenstanders achter zich te houden. Uiteindelijk besloot de aanvaller met een schot met links in het zijnet.