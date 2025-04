René van der Gijp: 'Dat zou toch een enorme catastrofe zijn? Kom op, man!'

René van der Gijp vindt de ineenstorting van PSV in de tweede seizoenshelft ‘bizar’, zo zegt hij donderdagavond in Vandaag Inside. De analist is van mening dat zo’n slechte reeks in de Nederlandse competitie eigenlijk helemaal niet kan.

Het verval van de ploeg van Peter Bosz was na winterstop groot. De voorsprong op Ajax werd in recordtempo verspeeld en na de thuisnederlaag tegen de Amsterdammers van vorig weekend is de landstitel zo goed als zeker uit beeld.

Zelfs de tweede plek is nu allerminst zeker. Doordat Feyenoord woensdagavond in eigen huis won van FC Groningen (4-1), bedraagt het verschil met de Eindhovenaren nu nog maar vijf punten. Later dit seizoen staat Feyenoord – PSV nog op het programma.

“Dat zou voor PSV toch wel echt een enorme catastrofe zijn, hè. Als je geen tweede wordt? Kom op, man”, steekt Van der Gijp van wal. “Ik zei het laatst nog: in principe kán het helemaal niet in de Nederlandse competitie, wat PSV overkomen is.”

“Het kan een keer misgaan tijdens FC Utrecht-uit en FC Groningen-thuis, maar dan krijg je FC Emmen-uit. En die win je. Dan krijg je daarna RKC-thuis en die win je ook. Maar bij hen niet. Dat is toch bizar?”, vindt Gijp.

“Bosz heeft eigenlijk nooit echt top gepresteerd als trainer, toch? Hij is één keer kampioen geworden, maar toen was Ajax gewoon niks. Hij heeft nergens prijzen gepakt”, haakt tafelgenoot Job Knoester dan in.

“Nee, oké. Maar hij zat ook bij clubs waar dat niet echt... (verwacht werd, red.)”, reageert Van der Gijp. “Olympique Lyon, Bayer Leverkusen...”