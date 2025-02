René Hake vertelt waarom hij op de tribune zat bij Feyenoord toen Brian Priske onder druk stond

René Hake heeft zijn eerste interview als assistent-trainer van Feyenoord gegeven. Op de clubkanalen van de Rotterdammers gaat Hake onder meer in op zijn aanwezigheid in De Kuip tijdens Feyenoord - Bayern München (3-0), toen Brian Priske flink onder druk stond.

“Super interessant”, vond Hake het toen bekend werd dat Feyenoord interesse in hem had. “Feyenoord is gewoon een grote club, en als je daarvoor gevraagd wordt, kun je niets anders doen dan dat heel serieus nemen.”

“Het gaat natuurlijk altijd om de rol die je gaat krijgen, dus ik was heel blij dat Feyenoord het initiatief nam naar mij toe. Maar ook Robin (van Persie, red.). Dat allebei de overtuiging hadden dat ik een belangrijke rol kan spelen in de staf. En dan ga je daar met elkaar over in gesprek, en wordt iedereen eigenlijk enthousiast. En dan is het ook niet meer moeilijk om de keuze te maken om naar Feyenoord te gaan.”

Als hoofdtrainer en als assistent werkte Hake al bij een flink aantal clubs, waaronder FC Twente, FC Utrecht en Manchester United. Bij Feyenoord was hij als trainer en als speler echter nog nooit actief geweest. Dat betekent dat hij de afgelopen dagen veel nieuwe gezichten tegen is gekomen.

“Maar niet iedereen bij Feyenoord was nieuw”, aldus Hake. “Ik heb vaak genoeg tegen Feyenoord gespeeld met de teams die ik gecoacht heb. Dan ken je elkaar niet, maar je weet wel wie de mensen zijn. Nu ga je echt met ze werken, dus dat is ook weer anders. Ik heb niet eerder met de mensen in de staf gewerkt, maar met één speler sowieso wel: Quinten Timber, bij Utrecht. Dus dat is ook altijd een leuke link.”

Op 22 januari, toen Feyenoord in de Champions League verrassend won van Bayern München, zat Hake op de tribune in De Kuip. Dat was uitgerekend de wedstrijd waarvan van tevoren werd gezegd dat het de laatste van Priske zou zijn. Toch lijkt het erop dat de aanwezigheid van Hake in het stadion destijds niks met Priske had te maken.

“Ik heb de afgelopen weken best wel een aantal wedstrijden van Feyenoord gezien. Natuurlijk staan er een aantal in het geheugen gegrift. Ik was toevallig zelf nog toeschouwer bij Feyenoord - Bayern München, waar ik met een vriend de wedstrijd heb gekeken”, maakt Hake duidelijk.

“Dat maakt ontzettend veel indruk, zo’n avond en zo’n wedstrijd. En natuurlijk de volgende ronde door tegen AC Milan, dat is bijzonder. En dat merk je ook aan de buitenwereld. Maar aan de andere kant zijn er ook moeizame wedstrijden in de Eredivisie. De balans daarin wordt liever anders gezien. Aan ons de uitdaging om dit seizoen naar een goed einde te brengen. En dat wordt pittig genoeg.”