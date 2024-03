Remko Bicentini krijgt na ontslag bij Curaçao alsnog de kans om WK 2026 te halen

Remko Bicentini is door de voetbalbond van Suriname aangesteld als assistent van bondscoach Stanley Menzo. “Dit is een geweldige uitdaging en job voor mij”, laat de 56-jarige Bicentini weten tegenover Voetbalzone.

Bicentini werd in juli 2023 geheel onverwachts ontslagen als bondscoach van Curaçao. Het was de tweede keer in drie jaar tijd dat hij als eindverantwoordelijke van los Azules zijn congé kreeg. Bicentini spande na zijn tweede ontslag succesvol een kort geding aan tegen de Curaçaose voetbalbond Federashon Futbo`l Ko`rsou, wat erop neerkwam dat de FFK alsnog de contractueel vastgelegde ontslagvergoeding volledig moest betalen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bicentini (assistent Canada) en Menzo (bondscoach Aruba) troffen elkaar al eens in 2021.

De geboren Nijmegenaar wil nu vooral vooruitkijken. “Ik heb hele goede gesprekken gehad met bondscoach Stanley Menzo en directeur voetbalzaken Brian Tevreden. Daarnaast spraken de plannen en de doelstellingen mij ook direct aan.”

“Ik heb een goed beeld, ken ook een aantal spelers. Temeer ook omdat we in de tijd dat ik bij de nationale ploeg van Canada werkzaam was ook al tegen Suriname hebben gespeeld. Ik heb ontzettend veel zin om als assistent-bondscoach bij Suriname aan de slag te gaan.”

Bicentini vervulde vier keer eerder de functie van assistent-bondscoach: drie keer bij Curaçao - tussen 2008 en 2016 - en één keer bij de nationale ploeg van Canada, waar hij tussen 2020 en 2022 in dienst was.

“Mijn grote drive en passie is om ons nu met Suriname te kwalificeren voor het WK 2026. Ik zal er als assistent alles aan doen om deze doelstelling te behalen”, aldus Bicenti. De ervaren trainer zal deze maand voor het eerst kennis maken met de spelers en de staf van Suriname tijdens een trainingskamp in Nederland.

Op 24 maart speelt Suriname in het Yanmar Stadion van Almere City een oefenwedstrijd tegen Martinique. “Dat is een mooie en sterke tegenstander die ik ook goed ken”, laat Bicentini weten.

Bicentini als bondscoach van Curaçao tijdens een oefenduel met wereldkampioen Argentinië in maart 2023.

Stanley Menzo nieuwe bondscoach

Verder maakte Suriname donderdagavond bekend dat Stanley Menzo de nieuwe bondscoach is. De oud-doelman was in 2022 al eerder hoofdcoach van de nationale ploeg en neemt nu het stokje over van Aron Winter. Brian Tevreden is de nieuwe 'General Manager'. Menzo heeft zich voor twee jaar aan Suriname verbonden.

De volledige voorselectie:

Doelmannen: Warner Hahn, Joey Roggeveen, Ishan Kort Jonathan Fonkel, Jahnilo Wiegel.

Verdedigers: Stefano Denswil, Navajo Bakboord, Anfernee Dijks, Djevencio van der Kust, Damil Dankerlui, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps, Liam van Gelderen, Radinio Balker, Alierrio Belfort.

Middenvelders: Dion Malone, Kelvin Leerdam, Dharso Klas, Kenneth Paal, Justin Lonwijk, Shiloh ‘t Zand, Renske Adipi.

Aanvallers: Florian Josefzoon, Sheraldo Becker, Mitchel te Vrede, Yanic Wildschut, Luciano Slagveer, Leandro Kappel, Jeredy Hilterman, Virgil Misidjan, Ché Nunnely, Jaden Montnor, Tyrone Conraad, Jamihlio Rigters.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties