Reiziger legt uit waarom hij Rensch én Taylor uit basis Jong Oranje houdt

Donderdag, 16 november 2023 om 19:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:31

Michael Reiziger kiest ervoor om Devyne Rensch en Kenneth Taylor op de bank te zetten bij Jong Oranje. Donderdagavond neemt Nederland het in zijn vijfde wedstrijd van de EK-kwalificatiereeks op tegen Gibraltar, dat momenteel de laatste plek bezet in Groep C. Jong Oranje gaat aan kop met twaalf punten uit vier wedstrijden.

Het doel van Jong Oranje wordt verdedigd door Calvin Raatsie, die een viermansdefensie voor zich heeft. Neraysho Kasanwirjo start als rechtsback, terwijl Ian Maatsen invulling geeft aan de linksbackpositie. Het centrum wordt gevormd door Ryan Flamingo en Finn van Breemen. Naast Rensch moet ook Anass Salah-Eddine genoegen nemen met een reserverol.

De opvallendste afwezige op de middelste linie is Taylor. Het driemansmiddenveld wordt gevormd door Dirk Proper, Ruben van Bommel en Calvin Twigt. Voorin wordt diepste spits Noah Ohio vanaf de flanken bediend door Million Manhoef (rechts) en Myron van Brederode.

Bondscoach Reiziger heeft voor de camera van ESPN een duidelijke verklaring voor het niet opstellen van twee Ajacieden. “Nou, zij hebben sowieso veel gespeeld in de afgelopen weken. Bovendien spelen we twee wedstrijden en kijk ik met een schuin oog vast naar Zweden.”

“Daarnaast denk ik niet dat het in deze wedstrijd een groot verschil is met de jongens die nu op het wedstrijdformulier staan”, aldus Reiziger. “Dit is denk ik een mooie wedstrijd om ook anderen een kans te geven.”

Opstelling Jong Oranje: Raatsie; Kasanwirjo, Flamingo, Van Breemen, Maatsen; Proper, Van Bommel, Twigt; Manhoef, Ohio, Van Brederode.