Reiziger krijgt optie terug van Koeman bij Jong Oranje na overdragen Hato

Vrijdag, 10 november 2023 om 14:10 • Wessel Antes • Laatste update: 14:14

De definitieve selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Gibraltar Onder 21 (thuis) en Zweden Onder 21 (uit) is bekendgemaakt. Trainer Michael Reiziger moest Jorrel Hato (Ajax) uit zijn voorlopige selectie overdragen aan bondscoach Ronald Koeman, maar krijgt daar Ian Maatsen (Chelsea) voor terug. Maandag moeten de 23 Nederlandse jeugdinternationals zich melden in Zeist.

Jong FC Utrecht-doelman Calvin Raatsie, normaliter de eerste keuze onder de lat bij Reiziger, wordt deze periode wederom vergezeld door Dani van den Heuvel (Leeds United) en Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ). Keeper Robin Roefs (NEC), de enige debutant in de voorselectie van Jong Oranje, moet daardoor nog even geduld hebben.

Achterin is Maatsen een extra optie voor Reiziger op de linkerflank, die door de aanwezigheid van Anass Salah-Eddine (Ajax) en Bjorn Meijer (Club Brugge) sowieso al goed bezet was. Youri Baas (NEC) valt door de terugkeer van Maatsen buiten de boot. Ajacied Devyne Rensch zal tegen Gibraltar en Zweden hoogstwaarschijnlijk weer de band dragen.

Hoewel Kenneth Taylor bij Ajax niet lekker in vorm is en zelfs wordt uitgefloten door zijn eigen supporters, krijgt de middenvelder van Reiziger nog altijd het vertrouwen. Isaac Babadi (PSV) moest de vorige interlandperiode al missen wegens een blessure, maar wordt ditmaal gepasseerd. Hoogstwaarschijnlijk gaat AZ-aanvaller Ruben van Bommel weer als creatieve middenvelder aantreden.

Voorin keert Emmanuel Emegha (RC Strasbourg) terug van een blessure. Ook verdediger Rav van den Berg (Middlesbrough FC) is weer fit genoeg om deel uit te maken van de selectie van Reiziger. Zijn aanwezigheid is belangrijk, daar de oefenmeester door de overheveling van Hato een linksbenige centrale verdediger minder tot zijn beschikking kreeg.

Jong Oranje is uitstekend begonnen aan de EK-kwalificatiecyclus. Na vier foutloze wedstrijden staan de Nederlandse jeugdinternationals op de eerste plaats met twaalf punten. De leeftijdsgenoten uit Georgië en Zweden zijn de naaste achtervolgers met zeven punten. Daardoor staat Jong Oranje nu voor een uitduel met de nummer twee uit Groep C, maar eerst moet in Almere worden afgerekend met hekkensluiter Gibraltar.

Volledige selectie Jong Oranje:

Keepers: Dani van den Heuvel (Leeds United), Calvin Raatsie (FC Utrecht), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).

Verdedigers: Ian Maatsen (Chelsea), Devyne Rensch (Ajax), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Ryan Flamingo (FC Utrecht), Finn van Breemen (FC Basel), Neraysho Kasanwirjo (SK Rapid Wien), Anass Salah-Eddine (Ajax), Bjorn Meijer (Club Brugge).

Middenvelders: Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Dirk Proper (NEC Nijmegen). Kenneth Taylor (Ajax), Julian Baas (Excelsior), Ruben van Bommel (AZ).

Aanvallers: Million Manhoef (Vitesse), Myron van Brederode (AZ), Noah Ohio (Standard Luik), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Sontje Hansen (NEC), Ernest Poku (AZ).