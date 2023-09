Reiziger is vooral teleurgesteld in besluit van ‘egoïstische’ Gravenberch

Maandag, 4 september 2023 om 16:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:14

Dat Ryan Gravenberch Liverpool verkiest boven Jong Oranje, zorgt voor verbazing bij Michael Reiziger. De bondscoach is van mening dat spelers het juist een eer moeten vinden om voor hun land uit te komen. Reiziger heeft Gravenberch, die Bayern München onlangs inruilde voor the Reds, al laten weten dat hij moeite heeft met de beslissing om bij zijn club te blijven tijdens de interlandperiode.

"Ik vind dat geen goede keuze, dat heb ik hem ook meegegeven", verklaart Reiziger maandag voor de camera van ESPN. "Ik vind dat als je naar het Nederlands elftal gaat, je dat met je hart doet. En dan kijk je niet wat voor jezelf het beste is. Als je voor het Nederlands elftal kiest, dan kies je er echt voor om voor je land uit te komen. Ik wil graag spelers hebben die met hun hart voor Oranje spelen." De bondscoach heeft inmiddels Fedde de Jong van SC Cambuur opgeroepen als vervanger van Gravenberch.

Michael Reiziger snapt keuze van Ryan Gravenberch niet ??? "Als je naar het Nederlands elftal gaat dan doe je dat met je hart" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2023

"In het voetbal is het wel zo: waar de een het af laten weten, staat een ander op", vervolgt Reiziger zijn relaas. "Het is een elftal, het is nooit een eenling die het hele team draagt. Voor mij is het Nederlands elftal een eer. Daar wil je bijhoren, het zijn mooie toernooien die je mee kan maken. Je strijdt voor een land en het hele volk staat achter je", aldus Reiziger, die nog heeft geprobeerd om Gravenberch op andere gedachten te brengen.

"Ja, natuurlijk. Het blijft een jongen met goede kwaliteiten die ook nog jong is (21 jaar, red.). Die maken soms minder goede keuzes en ik hoop dat hij hier in de toekomst van zal leren", geeft Reiziger mee aan Gravenberch. Of de middenvelder in de volgende interlandperiode wel wordt opgeroepen is nog maar de vraag. "Hij moet ervan leren, dat betekent niet dat je de volgende keer gelijk wordt opgeroepen. Je moet wel met je hart naar het Nederlands elftal of Jong Oranje komen. Dat is natuurlijk niet in een keer gedaan. Hij moet mij er wel van overtuigen dat dat ook zo is."