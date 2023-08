Reims wil Daramy voor neus Burnley wegkapen; Romano weet details

Maandag, 7 augustus 2023 om 13:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:26

Stade de Reims maakt werk van de komst van Mohamed Daramy. Foot Mercato meldde afgelopen zaterdag al dat de Fransen de vleugelaanvaller van Ajax voor de neus van Burnley proberen weg te kapen. The Clarets bereikten volgens The Athletic eerder al een akkoord met Ajax over de transfer van Daramy. Reims heeft nu echter ook een officieel bod bij de Amsterdammers neergelegd, zo weet Fabrizio Romano.

Reims zou een coup willen plegen door met de handtekening van Daramy aan de haal te gaan. Volgens Romano heeft de Ligue 1-club 16 miljoen euro plus doorverkooppercentage over voor de 21-jarige Deen. Met dit bod hoopt Reims Daramy per direct over te nemen. De linksbuiten is op het moment naar verluidt met beide clubs in gesprek.

Mocht Daramy kiezen voor een transfer naar Burnley, dan gaat het om huur met een verplichte optie tot koop. De voorgestelde deal van de Engelse promovendus bedraagt 15 miljoen euro exclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Het is aan Burnley om nu een akkoord te sluiten met Daramy zelf. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 6 miljoen euro, maar dat bedrag valt dus veel hoger uit. Manager Vincent Kompany is naar verluidt volledig overtuigd van zijn kwaliteiten.

Fabrizio Romano wist donderdag al te melden dat Burnley ‘koste wat het kost’ zaken wil doen met Ajax en de vleugelspits zo snel mogelijk wil inlijven. Met een bedrag van 15 miljoen euro (2 miljoen bonus, 10 procent doorverkoop) zou Ajax uitstekende zaken doen. In 2021 maakten de Amsterdammers namelijk 12 miljoen euro over naar FC Kopenhagen om de aanvaller in te lijven. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Deense topclub.

Tot dusver kwam Daramy tot twaalf optredens in de Eredivisie. In die duels kwam hij slechts eenmaal tot scoren en leverde hij drie assists. Wel stond de Deen voornamelijk als invaller binnen de lijnen: in totaal kwam hij tot 196 speelminuten in de competitie. Na een verhuurperiode van een jaar aan Kopenhagen keerde Daramy eind juni weer terug in Amsterdam. Nu mag hij zich opmaken voor een avontuur in de Premier League óf de Ligue 1.