Reijnders ziet droom uitkomen met 5-jarig contract bij 'één van de grootste clubs ter wereld'

Tijjani Reijnders is definitief speler van Manchester City. De middenvelder (26) is zonder problemen door de keuring gekomen in het Etihad Stadium en ligt nu tot medio 2030 vast bij de club van manager Pep Guardiola. Manchester City betaalt zo’n 55 miljoen euro voor Reijnders, al kan dat bedrag na bonussen naar verluidt nog oplopen tot 75 miljoen euro.

De overgang van Reijnders naar Manchester City hing al enige tijd in de lucht. De Oranje-international, die zondag zijn medische check-up afrondde, speelde twee seizoenen voor AC Milan, dat in 2023 ruim twintig miljoen euro voor hem neerlegde.

Guardiola zwaaide onlangs Kevin De Bruyne uit en zocht direct naar versterkingen voor het middenveld. Rayan Cherki komt voor 40 miljoen euro over van Olympique Lyon en Reijnders volgt nu dus het voorbeeld van de aanvallende middenvelder.

Manchester City is op de clubwebsite lovend over Reijnders. ''Reijnders is een energieke maar stijlvolle speler die zowel aanvallend als verdedigend kan spelen. In 2024/25 werd hij uitgeroepen tot Beste Middenvelder van de Serie A.''

''Of het nu gaat om het uitkiezen van een pass, het in de ruimte sprinten of schieten van afstand, Reijnders heeft in één van de zwaarste competities van Europa zijn enorme veelzijdigheid getoond'', wordt de Nederlander bedolven onder de complimenten.

''Ik ben dolblij dat ik voor Manchester City teken'', jubelt Reijnders na het ondertekenen van de contracten. ''Manchester City is één van de grootste clubs ter wereld, met de beste coach, spelers van wereldklasse en uitstekende faciliteiten. Onder Pep Guardiola heeft deze club zoveel prijzen gewonnen. Ik wil daar in de komende jaren een bijdrage aan leveren.''

''Het is ook een droom die uitkomt om in de Premier League te spelen. In deze competitie hebben door de jaren heen veel van de beste Nederlandse spelers unieke prestaties geleverd en het is een inspiratie om in hun voetsporen te treden'', aldus de ambitieuze miljoenenaanwinst van Manchester City.