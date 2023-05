Reijnders zet AZ met heerlijk afstandsschot op voorsprong tegen West Ham

Donderdag, 11 mei 2023 om 21:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:16

Tijani Reijnders heeft AZ donderdagavond verrassend op voorsprong gezet in de halve finale van de Conference League. Op bezoek bij West Ham United gingen de Alkmaarders door enkele moeizame fases, maar op slag van het rustsignaal sloeg Reijnders plotseling toe van buiten het zestienmetergebied: 0-1. Van zeker twintig meter afstand haalde de middenvelder, na een breedtepass van Sven Mijnans, doeltreffend uit.

Hoewel het schot van buiten het strafschopgebied niet onhoudbaar leek, had doelman Alphonse Areola de nodige moeite met de poging. De verraderlijke stuit werd de Franse sluitpost te veel: de bal viel via de binnenkant van de paal binnen. Enkele minuten later kwam arbiter Halil Umut Meler met het rustsignaal.