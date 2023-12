Reijnders neemt AC Milan met schitterende solo én voorassist bij de hand

AC Milan heeft zondagmiddag een overtuigende zege geboekt in de Serie A. I Rossoneri hadden geen kind aan Monza. Tijjani Reijnders opende met een schitterende solo al vroeg de score, waarna debutant Jan-Carlo Simic en Noah Okafor de stand op 3-0 bepaalden. Milan komt op zes punten van koploper Internazionale, dat later op de zondag nog wel aantreedt tegen Lazio.

Bij Milan had trainer Stefano Pioli natuurlijk een basisplaats ingeruimd voor Reijnders. Olivier Giroud, die tijdens de laatste vier competitieduels evenzoveel keer trefzeker was, begon in de punt van de aanval en werd geflankeerd door Christian Pulisic en Rafael Leão.

De Milanezen schoten in eigen huis op prachtige wijze uit de startblokken via Reijnders, die met een fraaie solo zo door de defensie van Monza sneed en vervolgens doelman Michele Di Gregorio met een puntertje door de benen passeerde: 1-0.

Milan drukte hierna niet direct door, al deelde Alessandro Florenzi met een klein half uur op de klok wel een waarschuwing uit met een gevaarlijk schot vanaf de rand van de zestien. Florenzi dacht vijf minuten voor rust opnieuw de marge te verdubbelen, maar moest andermaal toezien hoe Di Gregorio schitterende redding wist te brengen.

De sluitpost van Monza was luttele minuten later alsnog kansloos, toen Reijnders Leão vond. De Portugees gaf hard en laag voor, waarna de al vroeg ingevallen Simic kon binnenschuiven: 2-0. De achttienjarige centrumverdediger beleefde zo een droomdebuut.

Pulisic leek de wedstrijd hierna direct in het slot te gooien, echter zag hij zijn inzet op de lat uiteenspatten. De thuisploeg had weinig van Monza te duchten en daar kwam ook in het tweede bedrijf geen verandering in.

Met een comfortabele voorsprong op zak hoefde de ploeg van Pioli niet op jacht naar een volgende treffer, waardoor de amusementswaarde wat wegzakte. Via Reijnders zette Milan een kwartier voor tijd toch nog eens aan. De Oranje-international vond Olivier Giroud, die het overzicht behield door in één keer breed te leggen op Okafor: 3-0.

