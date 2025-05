Reijnders en Gimenez krijgen bij AC Milan zesvoudig winnaar van de Serie A als hoofdtrainer

Massimiliano Allegri staat op het punt om de nieuwe trainer van AC Milan te worden, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. Donderdag vonden er weer gesprekken plaats. Het is nu slechts een kwestie van tijd tot hij gepresenteerd wordt.



AC Milan wil volgens Romano de deal zo snel mogelijk rond krijgen. In Milaan wordt Allegri de opvolger van de vertrekkende Sergio Conçeicão.



Allegri was tussen 2010 en 2014 al eens manager van i Rossoneri. Toen stond hij maar liefst 178 wedstrijden langs de lijn. In het seizoen 2010/11 wist hij kampioen van Italië te worden.



Er wacht Allegri een zware klus in de modestad. AC Milan eindigde vorig seizoen als achtste in de Serie A en dus is de club niet geplaatst voor Europees voetbal, want ook de finale van de Coppa Italia werd verloren van Bologna (1-0).



Allegri’s laatste klus dateert van eerder dit seizoen, toen de 57-jarige Italiaan nog langs de lijn stond namens Juventus. Van die club was hij al manager van 2014 en 2019, en laatst dus weer van 2021 tot 2024.



Met Juventus boekte hij de grootste successen uit zijn trainersloopbaan. Hij werd vijf keer kampioen van Italië en wist vijf keer beslag te leggen op de Coppa Italia met de Oude Dame.