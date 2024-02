Regerend kampioen BraziliÃ« niet van de partij op de Olympische Spelen in Parijs

Regerend kampioen Brazilië niet van de partij op de Olympische Spelen in Parijs

Brazilië, regerend winnaar van olympisch goud, heeft zich niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. In Venezuela gingen de Braziliaanse beloften van trainer Ramon Menezes met 0-1 onderuit tegen de rivaal Argentinië. Twaalf minuten voor tijd kopte Luciano Gondou de dromen van de Brazilianen in duigen. Naast Argentinië verzekerde ook Paraguay zich al van een ticket voor de Olympische Spelen door met 2-0 van Venezuela te winnen.

Brazilië-Argentinië 0-1

Brazilië trad aan met het zeventienjarige wonderkind Endrick in de punt van de aanval. Bij de tegenstander stond ook het nodige talent binnen de lijnen, met de aan Ajax gelinkte Thiago Almada, Federico Redondo, de kroost van voormalig voetballer Fernando Redondo en nieuwbakken Brighton & Hove Albion-speler Valentín Barco. De grootste kans van de eerste helft was voor Almada.

Van circa 25 meter schoot de middenvelder de bal met veel gevoel op het aluminium. In de tweede helft was het Brazilië dat meer het overwicht naar zich toe trok. Via Gabriel Pec was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer, maar de Argentijnse doelman Leandro Brey lag in de weg. Via Gondou kwam la Albiceleste diep in de tweede helft op voorsprong. Hij knikte een puntgave voorzet van Barco met gevoel achter de Braziliaanse doelman: 0-1.

Lionel Messi

Na de wedstrijd werd de coach van Argentinië, Javier Mascherano, gevraagd of hij Lionel Messi mee zou nemen naar Parijs. De oefenmeester en ex-teamgenoot van Messi vertelde dat hij de wereldster met open armen zou ontvangen, maar dat het aan de speler zelf is. Messi wist in 2008 al beslag te leggen op de gouden plak toen in Peking met 2-0 werd afgerekend met Nigeria.