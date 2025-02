Redouan El Yaakoubi tekent na zes maanden zonder club alsnog in de Eredivisie

Redouan El Yaakoubi heeft zich voor anderhalf jaar verbonden aan RKC Waalwijk, zo maakt de huidige nummer zeventien van de Eredivisie bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige verdediger zat ruim een half jaar zonder club na zijn vertrek bij Excelsior Rotterdam.

Sinds 1 juli 2024 was El Yaakoubi clubloos, omdat zijn contract bij Excelsior tot een einde kwam. In de afgelopen maanden voerde hij gesprekken met Almere City, PEC Zwolle en RKC. Daarnaast genoot El Yaakoubi belangstelling vanuit Marokko.

De Waalwijkers wilden El Yaakoubi afgelopen zomer al contracteren, maar de Utrechter hield de boot in eerste instantie af. Nu heeft hij alsnog zijn handtekening gezet in het Mandemakers Stadion.

El Yaakoubi is relatief fit, daar hij de afgelopen maanden meetrainde met Jong FC Utrecht. Wel mist de ervaren mandekker mogelijk nog wedstrijdritme. Het is vooralsnog onduidelijk of El Yaakoubi zondag al van de partij is tegen Almere.

Via de clubwebsite reageert El Yaakoubi op zijn transfer. “Ik ben onder de indruk van de manier waarop RKC Waalwijk zich de afgelopen jaren manifesteert in de Eredivisie en hoe het met spelers werkt.”

“Ik kijk er naar uit om met elkaar resultaten te behalen en dat RKC Waalwijk op het hoogste niveau van Nederland blijft spelen”, aldus El Yaakoubi.

Ook technisch directeur Mo Allach neemt het woord. “Met de ervaring en kwaliteiten van Redouan zijn wij van mening dat hij een goede aanvulling is voor onze defensie en creëren wij een extra optie voor achterin.”