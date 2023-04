Redmond trekt blakende vorm door; Aboubakar maakt wéér een beauty

Zaterdag, 22 april 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:10

Besiktas heeft zaterdagavond een overtuigende overwinning geboekt in de Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes was dankzij treffers van Nathan Redmond en Vincent Aboubakar met 0-2 te sterk voor Ümraniyespor. Redmond was in zijn laatste vijf wedstrijden goed voor liefst vier doelpunten en drie assists. Een uiterst fraaie sologoal van Aboubakar in de tweede helft besliste het duel. Besiktas staat nu steviger derde op slechts één punt van nummer twee Fenerbahçe, dat nog wel twee duels tegoed heeft. Ümraniyespor bezet de achttiende plaats.

Besiktas kwam in het openingskwartier niet verder dan enkele dreigende voorzetten, terwijl Ümraniyespor in de persoon van Olarenwaju Kayode een reuzenkans kreeg. De Nigeriaan stuitte in alle vrijheid echter op de goed uitgekomen Mert Günok. Besiktas leek daarvan wakker te schrikken en nadat Cenk Tosun eerst nog stuitte op doelman Orkun Özdemir, was het enkele minuten later alsnog raak voor Besiktas. Een hoge voorzet werd niet goed weggewerkt, waarna Cenk Tosun de bal bij Redmond bracht. De Engelsman rondde van dichtbij koelbloedig af: 0-1. Voor rust kwam Redmond nog dicht bij zijn tweede treffer, maar dit keer was Özdemir hem de baas.

Na wat dreigende momenten over en weer claimde Ümraniyespor vlak voor het uur een strafschop na vermeend hands van Valentin Rosier. De scheidsrechter vond het uiteindelijk niet genoeg. Umut Nayir kreeg de volgende grote kans voor de thuisploeg, maar hij schoot naast. Ogenblikken later was het duel beslist. Aboubakar had een schitterende solo in huis, passeerde drie man en rondde met binnenkant rechts fraai af in de rechteronderhoek: 0-2. Redmond kreeg in het vervolg nog een goede kans om de marge naar drie te tillen. Zijn schot ging echter net over. Een dure misser bleek dat allerminst, daar Besiktas het duel professioneel uitspeelde.