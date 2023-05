Reden voor agressie Berghuis lijkt bekend: Brobbey op vreselijke wijze bejegend

Zondag, 28 mei 2023 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:17

Steven Berghuis heeft waarschijnlijk een klap uitgedeeld aan een FC Twente-supporter vanwege zeer racistische teksten aan het adres van Brian Brobbey, weet TC Tubantia. Na afloop van het duel tussen FC Twente en Ajax (3-1) baarde de aanvaller opzien, daar hij een klap uitdeelde in de richting van een fan. Een ooggetuige heeft aan het dagblad laten weten dat Berghuis opkwam voor Brobbey, die door de Twente-aanhanger ‘kankerzwarte’ zou zijn genoemd.

Berghuis deelde zondagmiddag een klap aan een supporter van Twente, zo blijkt uit de beelden die rondgaan op social media. De exacte aanleiding van de agressie van de aanvaller van Ajax was in eerste instantie onduidelijk, maar inmiddels is bekend dat de fan zich zeer racistisch uitgelaten heeft richting Brobbey. Het schoot bij Berghuis in het verkeerde keelgat en hij trachtte een vuistslag uit te delen. Uiteindelijk liep Berghuis gefrustreerd richting de entree van de spelersbus.

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan… pic.twitter.com/MsipXygbdE — george (@StokeyyG2) May 28, 2023

Na een bijzonder frustrerende voetbaljaargang en dito middag kreeg Berghuis kortsluiting naast de spelersbus van Ajax. Hij reageerde volgens de nieuwe berichtgeving op misselijkmakende provocaties van fans van FC Twente door richting het hek te snellen en een klap uit te delen aan een supporter. Het is vooralsnog onduidelijk of Berghuis de fan heeft verwond.

Ajax is het seizoen 2022/23 als derde geëindigd in de Eredivisie. De ploeg van Heitinga móést zondag winnen van FC Twente om nog kans te maken op de tweede plek, maar droop kansloos af in De Grolsch Veste: 3-1. Omdat PSV won bij AZ (1-2) was de derde plek sowieso al het hoogst haalbare. Ajax moet zich zo tevredenstellen met de laatste play-off-ronde van de Europa League.