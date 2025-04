FC Barcelona heeft maandag voor de derde keer de Youth League gewonnen. In de finale in het Zwitserse Nyon waren de Catalanen veel te sterk voor de leeftijdsgenoten van Trabzonspor: 1-4.

Vrijdag rekende Barcelona in de halve finale nog nipt af met AZ (0-1). Trabzonspor bereikte diezelfde dag de finale door Red Bull Salzburg met 1-2 te verslaan.

In de finale maandag stond het na achttien minuten al 0-2. Ibrahim Diarra opende de score vanaf de rand van het strafschopgebied met een geplaatst schot in de benedenhoek, Andrés Cuenca verdubbelde de score uit de rebound, nadat een kopbal van Landry Farré nog was gekeerd.

Na ruim een half uur leek Juan Hernández, vrijdag nog matchwinner tegen AZ, er zelfs 0-3 van te maken. De goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft werd het alsnog 0-3 via Hugo Alba Silveira, die de bal vanaf een meter of vijftien in de bovenhoek schoot. Met een schuiver in de verre hoek tekende Diarra daarna voor zijn tweede: 0-4.

Vlak voor tijd maakte Bican Tibukoglu de eindstand nog iets draaglijker voor Trabzonspor, met een rake kopbal: 1-4. Daarna kon het feest losbarsten bij Barcelona, dat na de seizoenen 2013/14 en 2017/18 voor de derde keer het beste Onder 19-team van Europa heeft. Geen club won de Youth League zo vaak.