‘Real zet in op komst groeibriljant (18) met prijskaartje van 60 miljoen euro'

Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op de komst van Leny Yoro, zo meldt Marca. De achttienjarige verdediger van OSC Lille geldt in Frankrijk als een grote belofte. Mocht hij daadwerkelijk een overgang naar de Madrilenen maken, dan treedt hij in de voetsporen van zijn landgenoten Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni.

De pas achttienjarige Yoro heeft dit seizoen een basisplaats weten te veroveren bij Lille. De jonge Fransman is 1,90 meter en maakt veel indruk in de ploeg van trainer Paulo Fonseca.

De razendsnelle ontwikkeling van Yoro is ook terug te zien in de defensieve cijfers van Lille, want met het talent in het hart van de verdediging hoefde het pas veertien tegentreffers te incasseren in de Ligue 1. Enkel OGC Nice (11) kreeg vooralsnog minder doelpunten tegen.

Yoro heeft zich met zijn goede spel naar verluidt in de kijker gespeeld bij Real Madrid. De Koninklijke pikte eerder al Camavinga en Tchouaméni op jonge leeftijd op uit de Franse competitie. Beide spelers zijn belangrijke krachten voor trainer Carlo Ancelotti.

De rechtsbenige centrumverdediger zou een prijskaartje van liefst zestig miljoen euro om zijn nek hebben hangen. Real Madrid hoopt deze forse transfersom te drukken door er bij Yoro op aan te dringen om zijn contract niet te verlengen. Hij ligt momenteel nog tot medio 2025 vast in het Stade Pierre-Mauroy.

Real Madrid krijgt in ieder geval forse concurrentie in de strijd om de handtekening van het toptalent. Onder meer Paris Saint-Germain zou de verrichtingen van Yoro nauwlettend in de gaten houden.

De Spaanse topclub wil zich komend seizoen serieus versterken, want naast Yoro moeten ook Alphonso Davies (Bayern München) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) een overgang naar Madrid maken.



