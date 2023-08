‘Real wil Mbappé alsnog deze zomer inlijven; BILD noemt flinke transfersom'

Zondag, 20 augustus 2023 om 12:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:02

Real Madrid wil Kylian Mbappé alsnog deze zomer inlijven, zo meldt BILD. De Madrilenen willen naar verluidt pokerspelletjes voorkomen en wachten daardoor bewust tot een van de laatste dagen van de huidige transferwindow met het uitbrengen van een bod. Mbappé beschikt bij Paris Saint-Germain nog over een contract tot medio 2024.

De transferperiode in Spanje en Frankrijk sluit op 1 september. De Duitse sportkrant weet te melden dat de Koninklijke tot 29 óf 30 augustus wacht om een bod van circa 120 miljoen euro neer te leggen bij PSG. Mbappé werd zondag 13 augustus na een lange transfersoap weer door de Parijzenaren.in genade aangenomen.

De wereldster werd tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen steevast buiten de selectie gelaten, mocht niet mee op tour door Japan en Zuid-Korea en was niet van de partij bij de eerste competitiewedstrijd van de Parijzenaren tegen Lorient (0-0). Inmiddels heeft de club Mbappé echter weer in de armen gesloten, zo maakte de club onlangs bekend in een statement. "Naar aanleiding van constructieve en positieve gesprekken is besloten om de speler weer toe te laten tot de training van het eerste elftal."

De Spaanse krant AS meldde vervolgens dat de optie dat Mbappé zijn contract gaat verlengen niet langer uitgesloten is. PSG zou al een contractvoorstel hebben gedaan met ingebouwde clausule voor een transfer naar Real Madrid in de toekomst, maar vooralsnog is deze naar de prullenbak verwezen. Wel is Mbappé bereid verder in gesprek te gaan met de clubleiding, om aan te horen wat zijn werkgever te bieden heeft.

Volgens de berichtgeving van BILD vraagt Real zich af waarom het nog een jaar zou wachten met het inlijven van Mbappé om mogelijk dan alsnog een afkoopsom te moeten betalen, indien de Fransman zijn contract bij PSG verlengt. Vandaar dat Real deze zomer al werk wil maken van de komst van Mbappé. De sterspeler van PSG maakte zaterdagavond zijn officiële rentree. Als invaller bracht hij PSG via een penalty nog wel op voorsprong tegen Toulouse. Een rake strafschop van voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal bezorgde PSG vlak voor tijd echter alsnog puntenverlies: 1-1.