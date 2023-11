Real Sociedad schakelt kansloos Benfica uit; Union Berlin pakt eerste CL-punt

Woensdag, 8 november 2023 om 20:48 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:50

Real Sociedad heeft woensdagavond vrij gemakkelijk afgerekend met Benfica in Groep D van de Champions League: 3-1. De ploeg van Roger Schmidt kreeg in een dikke twintig minuten al drie doelpunten om de oren en kwam die verschrikkelijke start niet meer te boven. Door de verliespartij staat Benfica nog altijd op nul punten en kan het zich niet meer plaatsen voor de knock-outfase van het miljardenbal. In Napels wist Napoli niet af te rekenen met Union Berlin. De Duitsers kwamen op achterstand via Matteo Politano, maar na rust bezorgde David Datro Fofana Union zijn eerste punt in de Champions League ooit: 1-1. Napoli komt op zeven punten terecht in Groep C, terwijl Union met het ene puntje nog volop meedoet om de derde plaats.

Real Sociedad - Benfica 3-1

Benfica, waar Orkun Kökçü ontbrak vanwege een blessure, kon in de eerste helft amper een vuist maken tegen Sociedad. De Spanjaarden combineerden een dominante speelstijl met effectieve aanvallen, waardoor ze al na vijf minuten spelen op voorsprong kwamen. Een gekraakt schot van verdediger Aihen Muñoz belandde hoog voor het doel van Benfica, waar de oplettende Mikel Merino vervolgens binnenkopte: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Enkele minuten later was het alweer raak voor Sociedad. Op eigen helft probeerde Benfica-middenvelder Florentino Luís zijn medespeler Nicolás Otamendi in te spelen. De pass was echter niet zuiver, waardoor Mikel Oyarzabal de bal wist te veroveren en recht op doelman Anatoliy Trubin af kon gaan. Daar wist de Spaanse aanvaller wel raad mee: 2-0.

Even later werd een tweede goal van Merino afgekeurd vanwege hands. Groter leed werd Benfica daardoor bespaard, al zou dat niet lang duren. Na een dikke twintig minuten spelen kreeg Ander Barrenetxea te veel ruimte in de vijandige zestien, waar hij vervolgens knap raak schoot in de verre hoek: 3-0. Nog binnen het halfuur kreeg Sociedad via een strafschop een uitgelezen mogelijkheid op de 4-0, maar deze werd werd om zeep geholpen door Brais Méndez, die zijn inzet op de paal zag belanden.

In de tweede helft begon Benfica al vroeg aan een ogenschijnlijke comeback. Na een mooie combinatie was het Rafa Silva die binnenschoot namens de Portugezen: 3-1. Hierna kreeg de ploeg van Schmidt nog enkele kleine kansen, maar de Portugezen wisten de achterstand niet meer om te buigen. Door de verliespartij maakt Benfica geen kans meer op de knock-outfase van de Champions League. Wel kan de ploeg zich nog richten op de derde plek, die recht geeft op deelname van de volgende ronde van de Europa League. De achterstand op de huidige nummer drie RB Salzburg, die later op de avond nog in actie komt tegen Internazionale, is drie punten.

Napoli - Union Berin 1-1

In de openingsfase liet Union zich gelden. Vrijwel direct na de aftrap kreeg Sheraldo Becker, die in tegenstelling tot de geblesseerde Danilho Doekhi wél in de basis stond, het eerste kansje. De Surinaams international schoot in de handen van Alex Meret. Napoli liet zich in aanvallend opzicht weinig zien, al kreeg Piotr Zielinski na matig uitverdedigen bij Union plots een goede mogelijkheid. De Pool schoot in kansrijke positie via de arm van Fredrik Rønnow in het zijnet. Het was het startsein voor een periode van dominantie van Napoli, dat met name via de flanken een route richting de goal zocht. Uit een voorzet vanaf rechts van Zielinski kwam Natan dicht bij de openingstreffer, maar de inzet van de centrumverdediger belandde tegen de paal.

Na een half uur dacht Napoli toch op voorsprong te komen. Mário Rui bracht de bal bij de tweede paal bij Giovanni Di Lorenzo, die kopte richting de tweede paal. Daar stond André Frank Zambo-Anguissa klaar om raak te koppen. Di Lorenzo leunde echter te nadrukkelijk op zijn directe tegenstander, waardoor Danny Makkelie na het zien van de beelden besloot de treffer te annuleren. Vlak voor rust kwam Napoli dan alsnog op voorsprong. Mário Rui zette voor en via Josip Juranovic kwam de bal tegen de borst van Matteo Politano aan, die amper leek door te hebben dat hij gescoord had: 1-0. Op slag van rust kwam Union plots nog heel dicht bij de 1-1, ware het niet dat Juranovic zijn vrije trap op de paal schoot.

Vlak na rust ging Napoli op zoek naar de 2-0, maar het was Union dat vrijwel uit het niets op gelijke hoogte kwam. David Fofana gaf in een counteraanval af op Becker, die zijn inzet richting de verre hoek gekeerd zag worden door Meret. De rebound was vervolgens alsnog een prooi voor Fofana: 1-1. Union had het plots te pakken en bijna maakte Becker zelfs 1-2. De spits schoot via Natan echter naast, waarna de hoekschop niets opleverde. Het spelbeeld veranderde daarna niet gek veel. Napoli had het balbezit, maar slaagde er niet in echt grote kansen te creëren. Union loerde op de counter, maar ook Duitse mogelijkheden bleven uit. In de slotfase was met name Kvicha Kvaratskhelia dreigend, maar ook de Georgische baltovenaar wist het verschil niet te maken.