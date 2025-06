'Real Madrid wil toeslaan nu deal Arsenal voor 60 miljoen euro dreigt te mislukken'

Het is nog maar de vraag of Martín Zubimendi daadwerkelijk bij Arsenal gaat tekenen. De international van Spanje zou voor 60 miljoen euro, het bedrag in zijn ontsnappingsclausule, overstappen van Real Sociedad naar the Gunners, maar daarover bestaan nu grote twijfels in de Spaanse media.

Volgens Marca zijn er binnen Arsenal zorgen ontstaan over de komst van de middenvelder. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat Zubimendi extra bedenktijd heeft gevraagd, alvorens hij definitief de knoop doorhakt.

De Spaanse krant voegt toe dat Real Madrid inmiddels serieus in de markt is voor Zubimendi, die zondag scoorde voor Spanje in de Nations League-finale tegen Portugal. Trainer Xabi Alonso denkt dat de 26-jarige controleur met zijn kwaliteiten wat kan toevoegen aan zijn middenveld.

De entourage van Zubimendi tast ook in het duister wat betreft de toekomst van de middenvelder, die Real Sociedad sowieso wil verlaten. Real Madrid wil toeslaan en de Spaans international voor meerdere seizoenen vastleggen.

Zubimendi leek een jaar geleden op weg naar Liverpool, maar zei uiteindelijk 'nee' tegen de kampioen van Engeland. Ook FC Barcelona viste achter het net bij pogingen om hem binnen te halen.

De begeerde middenvelder kende teveel twijfels en plakte er daarom nog een jaar aan vast bij Real Sociedad. Een jaar later is Zubimendi wél klaar om een toptransfer te maken, al is het afwachten welke club hem binnenkort weet te presenteren.

De controleur speelde 236 wedstrijden voor Sociedad, maakte 10 doelpunten en leverde 9 assists. Zubimendi is een middenvelder, maar zou eventueel als centrale verdediger opgesteld kunnen worden.