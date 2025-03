'Real Madrid wil dat Trent Alexander-Arnold meegaat naar het WK voor clubteams, maar moet hopen op medewerking van drie partijen'

Real Madrid wil dolgraag dat Trent Alexander-Arnold onderdeel is van de selectie tijdens het WK voor clubteams, zo meldt Lewis Steele namens the Daily Mail. Daar zitten echter nog wel wat haken en ogen aan.

Niets lijkt een overstap van de 26-jarige back van Liverpool naar Real Madrid nog in de weg te staan. Fabrizio Romano meldde dinsdag al dat de Madrilenen en het kamp van TAA momenteel over de laatste details van de transfervrije overgang spreken. Met een vertrek zou er na liefst 21 jaar een einde komen aan het verblijf van Alexander-Arnold bij Liverpool.

Mocht de transfer inderdaad doorgang vinden, dan wil Real Madrid heel graag dat de Engelsman van de partij is tijdens het WK voor clubteams. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, benadrukt het Engelse medium. Het contract van Alexander-Arnold bij Liverpool loopt namelijk op 30 juni af, terwijl Real Madrid op 18 juni zijn eerste wedstrijd speelt tegen Al-Hilal.

De Koninklijke moet in dat geval een (relatief kleine) transfersom betalen aan the Reds om het contract van TAA in de laatste maand af te kopen. Clubs mogen spelers tussen 1 juni en 10 juni vastleggen zodat ze mee kunnen doen aan de competitie. Dat is dus buiten de ‘normale’ transferperiode. De Premier League en LaLiga moeten in dat geval wel toestemming geven voor de ‘vervroegde’ overgang van Alexander-Arnold, valt er te lezen.

De FIFA vraagt clubs om mee te denken, zo schreef de wereldvoetbalbond eerder al in een statement. “Het doel is om clubs en spelers van wie het contract afloopt te stimuleren om een passende oplossing te vinden om de deelname van de spelers eenvoudiger te maken.”

Spaanse media melden dat Florentino Pérez erop rekent dat Alexander-Arnold erbij is tijdens (een deel van) het toernooi. Bij Real Madrid komt de 33-voudig international onder meer te spelen met zijn boezemvriend Jude Bellingham. Zijn beslissing om Liverpool (transfervrij) te verlaten wordt hem totaal niet in dank afgenomen door de fans van the Reds.