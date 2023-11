Real Madrid walst over Braga heen; Inter bedankt Serdar Gözübüyük

Woensdag, 8 november 2023 om 22:52 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:10

Real Madrid heeft woensdagavond zonder al te veel moeite afgerekend met Sporting Braga in Groep C van de Champions League: 3-0. De Madrilenen begonnen zonder Jude Bellingham - dé man in vorm op het moment - aan het duel en de Engelsman werd niet gemist. Braga miste vroeg in de wedstrijd nog een strafschop, maar verder kwam Real niet in de problemen. In Groep D wist Internazionale ternauwernood af te rekenen Red Bull Salzburg: 0-1. Een rake penalty van Lautaro Martínez bleek het enige dat de twee ploegen kon scheiden.

Real Madrid - Sporting Braga 3-0

Even leek het erop dat Real verschrikkelijk aan de wedstrijd begon. Na vijf minuten spelen kreeg Braga namelijk een strafschop na een overtreding van Lucas Vázquez. Álvaro Djaló stond vervolgens tegenover Andriy Lunin, die op het laatste moment de in de warming-up geblesseerd geraakte Kepa Arrizabalaga verving, staan. Het was vervolgens de Oekraïense doelman die redding bracht, waardoor Real een vroege achterstand bespaard bleef.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet veel later waren het de Spanjaarden die op voorsprong konden komen. Na een fraai uitgespeelde aanval mocht Brahim Díaz inschieten. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege een overtreding. Nog voor het verstrijken van het eerste halfuur nam Real dan toch de leiding. Na een aanval uit het boekje over de linkerflank belandde de bal bij Rodrygo, die vervolgens aflegde op Díaz. De Spaanse middenvelder wist toen alsnog de score te openen: 1-0.

In de tweede helft nam Real snel afstand van zijn Portugese tegenstander. Na een snelle counter kon Vázquez afleggen op Vinícius Júnior, die een verdediger uitkapte en afwerkte: 2-0. Ook de derde goal kwam voort uit een snelle tegenaanval van Real. Dit keer was Vinícius de aangever en Rodrygo de doelpuntenmaker. Laatstgenoemde wist de keeper te passeren met een fraai stiftje: 3-0.

Het tweede bedrijf van de wedstrijd bestond voornamelijk uit Spaans eenrichtingsverkeer en dus kwam Braga er weinig aan te pas. De overwinning van Real kwam daardoor geen moment meer in gevaar en uiteindelijk werd de 3-0 tussenstand dan ook gepromoveerd tot eindstand.

Red Bull Salzburg - Internazionale 0-1

Internazionale trad in Oostenrijk aan zonder Denzel Dumfries. De wingback kreeg rust van trainer Simone Inzaghi en begon op de bank. Zonder de voormalig PSV'er had Inter het verschrikkelijk lastig tegen Salzburg. De Italianen, die bij een overwinning geplaatst zouden zijn voor de knock-outfase van de Champions League, kwamen tot weinig kansen en in de eerste helft was Salzburg zelfs licht de bovenliggende partij. De ploeg uit de Oostenrijkse Bundesliga dwong Inter-doelman Yann Sommer tot enkele reddingen, maar kon niet veel meer afdwingen dan dat.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld enigszins. De beste kans van de wedstrijd tot dan toe was voor Marcus Thuram, die uit een corner de bal schampte met zijn schouder. Had de Fransman de bal met het hoofd weten te raken, dan had hij een grote kans tot scoren gehad.

Zo stevende deze draak van een wedstrijd lang af op een doelpuntloos gelijkspel. Enkele minuten voor het ingaan van de blessuretijd maakte Salzburg-middenvelder Mads Bidstrup echter het verschil door hands te maken in zijn eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees terecht naar de stip, zag hoe Martínez de penalty binnenschoot en de eindstand op het scorebord zette: 0-1.