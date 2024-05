Real Madrid voert show op in Bernabéu; Ancelotti staat voor keepersdilemma

Real Madrid heeft dinsdagavond kinderlijk eenvoudig afgerekend met Deportivo Alavés. In het eigen Santiago Bernabéu wonnen los Merengues met liefst 5-0. Vinícius Júnior (twee goals, een assist) en Jude Bellingham (een goal, twee assists) vertolkten een hoofdrol, terwijl ook Federico Valverde en Arda Güler tot scoren kwamen.

Trainer Carlo Ancelotti stelde een ijzersterk elftal op. Op Antonio Rüdiger na – Ancelotti koos ervoor om de pas herstelde Éder Militão speelminuten te gunnen – stonden alle basisspelers aan de aftrap.

Wat opviel in dat sterke elftal was dat de eveneens pas herstelde Thibaut Courtois de voorkeur kreeg boven Andriy Lunin. Courtois keepte ijzersterk, verrichte tien reddingen, en dus stelt hij Ancelotti voor een nog groter keepersdilemma richting de Champions League-finale op 1 juni.

Voor het eerste fluitsignaal werd er een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het recente overlijden van César Luis Menotti. Alavés zorgde daarna voor het eerste gevaarlijke moment aan de Paseo de la Castellana. Courtois moest tot tweemaal toe handelend optreden op pogingen van dichtbij van Atlético Madrid-huurling Samu Omorodion.

Uiteindelijk had Real Madrid nog geen tien minuten nodig om op voorsprong te komen. Toni Kroos legde de bal met gevoel neer bij de tweede paal, waar Bellingham leek voor te willen geven. De Engelsman zag dat de bal via de binnenkant van de paal binnenplofte en vierde de treffer alsof hij het precies zo bedoeld had: 1-0.

?????? ????????! ?? Een bewussie of niet, de Brit zet de 1-0 voor De Koninklijke op het bord ?????#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlaves pic.twitter.com/0BGx3ZRJdL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2024

Real Madrid begon warm te draaien en nadat Vinícius na een gevaarlijke dribbel naast schoot, zongen de Madridistas op de tribunes Vinícius massaal toe, met daarbij een duidelijke boodschap voor France Football, de organisatie achter de Ballon d'Or.

Nog meer reden tot joligheid volgde in minuut 27, toen Bellingham Eduardo Camavinga vond. De Fransman gaf scherp voor op Vinícius Júnior, die met rechts binnenschoof: 2-0.

Real had niets te duchten van Alavés en kwam op slag van rust op 3-0 via Valverde. De Uruguayaan haalde snoeihard uit in de rechterhoek en zag Alavés-doelman Jesús Owono geen kans maken. De doelman voorkwam op slag van rust wel dat het 4-0 werd, door een inzet van Vinícius Júnior van dichtbij te keren.

In de fase na rust kwam Alavés aardig voor de dag en liet Ianis Hagi zien wat klasse van zijn vader Gheorghe te hebben overgenomen. Dankzij zijn aanname creëerde de Roemeen een vrije schietkans voor zichzelf en lag het puur aan de klasse van Courtois dat het geen 3-1 werd.

Aan de andere kant etaleerde Vinícius eveneens zijn klasse, door op aangeven van Bellingham de bal in de verre kruising te rossen: 4-0. Real Madrid liet niets heel van Alavés en kwam tien minuten voor tijd op 5-0, toen Güler een afgeslagen bal in de korte hoek schoot.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties