Real Madrid verslaat negenkoppig Sevilla vlak voor tijd; prachtgoals bij Atlético - Real Betis

Real Madrid heeft zondag een late zege geboekt op Sevilla. De Zuid-Spanjaarden speelden lange tijd met eerst tien en later negen man, en pas een kwartier voor tijd brak Kylian Mbappé de ban, voor Jude Bellingham voor de eindstand tekende: 0-2. Atlético Madrid won ondertussen van Real Betis (4-1), in een duel waar de toeschouwers waar voor hun geld kregen.

Sevilla - Real Madrid 0-2

Real Madrid kreeg een vroege meevaller in Sevilla, waar Loïc Badé net iets te nadrukkelijk aan het shirt van Mbappé hing. De arbiter van dienst was onverbiddelijk en oordeelde dat er sprake was van een doorgebroken speler: direct rood.

Ondanks de overtalsituatie zou Real er in de eerste helft niet in slagen de voorsprong te grijpen. De kansen bleven ook vrij beperkt, al had Mbappé op slag van rust meer moeten doen met de ruimte die hem werd geboden. De Fransman schoof het leer in kansrijke positie naast.

Isaac Romero viel aan het begin van de tweede helft in. Twintig seconden later ging met hij gestrekt been in op het scheenbeen van Aurélien Tchouaméni. Romero kreeg in eerste instantie geel, maar na een VAR-check zag de arbiter van dienst de ernst van de overtreding: rood.

Ook met negen tegen elf kwam Real maar niet tot scoren. Zo zag Fede Valverde zijn schot smoren door invliegende Andalusiërs en had Mbappé de pech dat zijn inzet de lat trof.

Niet veel later was het alsnog raak voor de bezoekers. Mbappé kreeg wat ruimte vlak voor de zestien en produceerde een laag schot, dat te machtig bleek voor doelman Ørjan Nyland: 0-1.

Vlak voor tijd moest de Noorse goalie in Spaanse dienst opnieuw vissen. Arda Güler slingerde de bal naar de tweede paal, waar Víctor Muñoz terugkopte en Bellingham een bijna niet te missen kans gaf: 0-2.

Atlético Madrid - Real Betis 4-1

Atlético heeft niets meer om voor te spelen, al slaagde trainer Diego Simeone er wel in om de juiste snaren te raken bij zijn spelers. Het duurde ook niet lang voor los Colchoneros tot scoren kwamen. Julián Álvarez ontfermde zich over een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel en vond prachtig de kruising: 1-0.

In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Robin Le Normand de Madrileense voorsprong. De Spaans international knikte keurig binnen op een dito voorzet van Samuel Lino.

Betis kwam terug in de wedstrijd, en hoe. Giovani Lo Celso wipte de bal naar Pablo Fornals, die van een meter of twaalf raakschoot met een prachtig uitgevoerde halve omhaal: 2-1.

Toch zou Atlético de punten in Metropolitano houden, wat we zeker was nadat de 3-1 werd geproduceerd. Antoine Griezmann ging een zeer snel één-tweetje aan en gaf dusdanig scherp voor, dat de goal van Álvarez het label ‘Made in France’ zou moeten dragen.

In minuut 96 maakte weer een andere Argentijn, Ángel Correa, de 4-1. De behendige aanvaller omspeelde de doelman en werkte koelbloedig binnen. Een prachtig moment voor Correa, die hoogstwaarschijnlijk vertrekt bij de club.