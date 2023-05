Real Madrid verliest schandalig duel: 10 minuten staking na ruzie met fans

Zondag, 21 mei 2023 om 20:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:43

Real Madrid heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden in LaLiga. Op bezoek bij Valencia ging de Koninklijke met 1-0 onderuit, waardoor Atlético Madrid de tweede plek op de ranglijst heeft overgenomen. Valencia klimt dankzij de driepunter voorlopig uit de degradatiezone. Het was een uiterst onvriendelijk duel in het Mestalla, waar supporters Vinícius Júnior racistisch bejegenden en de Braziliaan met rood van het veld gestuurd werd.

Trainer Carlo Ancelotti voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het verloren Champions League-duel met Manchester City. Rechtsachterin kreeg Lucas Vázquez de voorkeur boven Dani Carvajal, terwijl Ferland Mendy aan de overzijde speelde in plaats van Eduardo Camavinga, die doorschoof naar het middenveld. Centraal achterin moest David Alaba zijn plek afstaan aan Antonio Rüdiger. Naast Camavinga stonden Dani Ceballos en Aurélien Tchouaméni eveneens op het middenveld geposteerd. Het gevaar voorin kwam van Marco Asensio, Karim Benzema en Vinícius Júnior.

??????????: Het loopt volledig uit de hand bij Valencia.. ? Wat gebeurt er allemaal?! Rood voor Vinícius Júnior voor een klap in het gezicht en triest gedrag van spelers en het Valencia-publiek.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/bfSRnBrPcu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

Valencia had een venijnig openingsoffensief en huis en kwam via onder meer Justin Kluivert, Edinson Cavani en José Gayà gevaarlijk in de buurt bij het vijandige doel, al ontbrak het bij de thuisploeg aan scherpte in de afronding. Na een kwartier spelen kreeg ook André Almeida een kans de score te openen; zijn poging werd echter op fraaie wijze gepareerd door doelman Thibaut Courtois. In de 33ste speelminuut was het wél raak voor Valencia. Kluivert had een perfecte lage voorzet in huis op López, die van dichtbij de 1-0 aantekende. De Nederlander kreeg de assist overigens niet achter zijn naam, daar de bal onderweg naar López nog van richting werd veranderd.

Tien minuten na rust kreeg de maker van de openingstreffer een nieuwe kans om te scoren, maar ditmaal lag Courtois in de weg. In de 72ste ging het mis in het Mestalla. Vinícius Júnior werd door de fans van Valencia, zo weten diverse Spaanse media te melden, racistisch bejegend met een megafoon. Het duel kwam tien minuten stil te liggen en onder meer de Guardia Civil moest ingrijpen, al is het vooralsnog niet duidelijk of er supporters zijn opgepakt.

Na het walgelijke moment bleef het erg onrustig in Valencia en de wedstrijd werd onvriendelijker. Kort nadat een doelpunt van Kluivert werd afgekeurd wegens buitenspel startte Real Madrid een slotoffensief in, al leverden de aanvallende intenties uiteindelijk geen doelpunten meer op. In de 96ste minuut was er opnieuw een opmerkelijk incident. Hugo Duro greep Vinícius bij de keel, waarna de Braziliaan zich met een woeste, slaande beweging losrukte. Na het bekijken van de videobeelden besloot arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea Vinícius een directe rode kaart te geven. Hugo Duro kwam weg met geel. In de slotminuten kreeg Benzema een grote kans om de stand gelijk te trekken, maar hij faalde oog in oog met doelman Giorgi Mamardashvili.

??????????????????! ?? Het had een mooie wedstrijd moeten zijn, maar het wordt verstoord door de fans van Valencia.. Vinícius Júnior krijgt van alles naar zich toe gegooid en moet vervelende opmerkingen aanhoren ?#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/8jGpcpX2Ok — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

?????????? een tweede bal in het veld waar Valencia even handig gebruik van maakt ????#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/VI43vH5rVv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

????! Valencia met de ????????????!

Het Mestalla brult, want Valencia scoort de 1-0 tegen Real Madrid! Op aangeven van Justin Kluivert ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/wrBYQMasA0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023