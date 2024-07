Real Madrid verkoopt Rafa Marín zonder één duel in het eerste te hebben gespeeld voor 12 miljoen euro aan Napoli

Napoli heeft zich officieel versterkt met Rafa Marín. I Partenopei kondigen de komst van de verdediger, die overkomt van Real Madrid, vol trots aan. Napoli betaalt twaalf miljoen euro voor de speler die de jeugdopleiding van de Koninklijke doorliep, maar daarvoor nooit een wedstrijd in het eerste elftal speelde.

De 22-jarige Marín, centrumverdediger van beroep, werd afgelopen seizoen verhuurd aan Deportivo Alavés. Daar was de in Guadajoz geboren mandekker een vaste waarde bij de nummer tien van het afgelopen seizoen in LaLiga.

Marín stond in 27 van de 33 LaLiga-wedstrijden in de basis en maakte indruk met zijn verbetenheid. "Alleen Sergio Ramos (112) heeft meer ballen weggewerkt dan Rafa Marín (85) in LaLiga in 2024", deelt Napoli een indrukwekkende statistiek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Marín was bovendien, op Cristhian Mosquera en Yan Couto na, de jongste speler die afgelopen seizoen in LaLiga tot minimaal dertig optredens kwam op het hoogste Spaanse niveau. Napoli was dan ook al snel overtuigd van de Spanjaard, die een vijfjarig contract heeft ondertekend in Stadio Diego Armando Maradona.

Het is vooralsnog wel de vraag of Marín zijn contract uit zal dienen, want ondanks dat Real Madrid er nu voor kiest om hem te laten gaan, spreekt er vertrouwen uit de deal die de Madrilenen hebben gesloten met de Napolitanen.

Sky Sport Italia heeft de details over de transfer geopenbaard. Real Madrid kan in de zomer van 2026 een terugkoopclausule ter waarde van 25 miljoen activeren, in de zomer van 2027 ligt het terugkoopbedrag op 35 miljoen.

Echter, als Napoli medio 2025 nog eens tien miljoen euro betaalt aan Real Madrid, dan worden de hoogtes van de transferclausules in de zomers van 2026 en 2027 verdubbeld naar respectievelijk 50 en 70 miljoen euro.

Nu Real Madrid Marín heeft verkocht, is de weg vrij om de transfer van Leny Yoro van Lille OSC te completeren. De verdediger (18) staat ook in de nadrukkelijke van Manchester United, dat zijn bod al geaccepteerd zag worden door Lille. Yoro wil echter maar één ding: Real Madrid.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties