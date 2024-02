Real Madrid trekt conclusies over fysieke en mentale gesteldheid Arda Güler

Real Madrid overweegt Arda Güler te verhuren, zo meldt Relevo. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer over van Fenerbahçe, maar het aantal speelminuten is mede door blessureleed zeer beperkt gebleven. Daarnaast is Real Madrid van mening dat de achttienjarige Turk volwassener moet leren omgaan met tegenslagen en dat hij op fysiek vlak nog flinke stappen moet maken.

Afgelopen zomer betaalde Real Madrid ongeveer twintig miljoen euro om het toptalent uit de Süper Lig te halen. De samenwerking is door blessureleed bij Güler nog niet wat men ervan had gehoopt. In de voorbereiding op het huidige seizoen liep hij een meniscusblessure op. Hij probeerde daar zonder operatie van te herstellen, maar besloot na een maand toch onder het mes te gaan.

In september leek zijn debuut eindelijk aanstaande, totdat een spierblessure roet in het eten gooide. Dat kostte de viervoudig international nog eens een aantal weken aan hersteltijd. Ook daarvan herstelde hij, wat hem in november een plek in de wedstrijdselectie opleverde tegen Rayo Vallecano en Sporting Braga.

Een debuut werd hem in die wedstrijden niet gegund, waarna hij een nieuwe spierblessure opliep. Tegen het einde van 2023 was hij hersteld en op de zesde dag van 2024 was zijn debuut eindelijk daar. In het Copa del Rey-duel met Arandina CF mocht hij starten op 10 starten en deed hij bijna een uur mee in de met 1-3 gewonnen wedstrijd.

Güler speelde sindsdien negen minuten mee in de Supercopa tegen Atlético Madrid en kwam tweemaal in LaLiga. Tegen Las Palmas mocht hij tien minuten opdraven, tegen Girona een kwartier. Al met al is het totaal aan speelminuten karig te noemen. Real panikeert daar echter allerminst over, daar Güler wordt beschouwd als een toekomstproject. Güler staat tot medio 2029 onder contract in Santiago Bernabéu.

Verhuur steeds waarschijnlijker

weet dat Real steeds meer bereid is om zijn toptalent tijdelijk te laten gaan. Gezien de forse concurrentie in de selectie van trainer Carlo Ancelotti, die op 10 onder meer kan beschikken over Jude Bellingham, lijken veel meer speelminuten voorlopig onhaalbaar. Intern is er debat gevoerd over de positie van Güler, die niet alleen wegens de forse concurrentie niet aan spelen toekomt.

Zo zou men hebben geconcludeerd dat hij fysiek nog niet in staat is om hele wedstrijden te spelen, wat maakt dat een ontwikkelingsperiode bij een andere club als een aantrekkelijke optie wordt beschouwd. Güler maakt desondanks een goede indruk op de trainingen. Met name in de kleine ruimtes maakt hij grote indruk. Het is voorlopig echter niet genoeg om in aanmerking te komen voor een basisplaats.

Daarnaast kampt Güler vanwege zijn jonge leeftijd met 'emotionele schommelingen'. Als het goed gaat laat Güler dat merken, maar bij een mindere periode laat hij zijn hoofd zakken, aldus Relevo. Dat kan dan gaan om het gebrek aan speelminuten of fysiek ongemak, waar Güler dus uitgebreid te maken mee heeft gehad. De trainersstaf en routiniers als Luka Modric en Toni Kroos proberen vaak met hem te praten, om hem te doen beseffen dat het gaat om de lange termijn. Alles bij elkaar ligt een verhuurperiode in de zomer in de lijn der verwachtingen.

