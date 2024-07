'Europese grootmacht wil deal van Matthijs de Ligt met Manchester United kapen'

‘Real Madrid toont interesse in Matthijs De Ligt en wil deal met Manchester United kapen’

Real Madrid wil zich gaan mengen in de strijd om de handtekening van Matthijs de Ligt, zo meldt onder meer Manchester Evening News naar aanleiding van berichtgeving uit Spanje. De verdediger van Bayern München leek hard op weg naar een hereniging met Erik ten Hag bij Manchester United, maar Real Madrid lijkt de deal te willen kapen.

De Ligt lijkt al wekenlang op weg naar Manchester United, maar verder dan een persoonlijk akkoord kwam het nog niet. De club van Ten Hag legde een bod van 35 miljoen op tafel in München, maar zag dat resoluut afgewezen worden. Bayern verlangt naar verluidt 50 miljoen euro voor De Ligt.

Het zou niet de eerste keer zijn deze transferperiode dat Real Madrid en Manchester United elkaar in de weg zitten. Beide clubs waren bereid ver te gaan voor de handtekening van Leny Yoro. De achttienjarige centrumverdediger leek hard op weg naar de Spaanse hoofdstad, maar Manchester United ging er uiteindelijk met zijn handtekening vandoor.

Door het mislopen van Yoro, is Real Madrid nog altijd op zoek naar versterkingen voor de defensie. Carlo Ancelotti beschikt momenteel over slechts drie pure centrale verdedigers in zijn selectie. De Ligt moet mogelijk uitkomst gaan bieden.

Of De Ligt een overstap naar Spanje ziet zitten is de vraag. De 24-jarige mandekker zou namelijk al wekenlang persoonlijk akkoord zijn met Manchester United en staat te popelen om zich te herenigen met Ten Hag, met wie hij eerder succesvol was bij Ajax.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde deze week echter dat Manchester United niet bereid is om tegemoet te komen aan de vraagprijs van Bayern München, waardoor die overstap plots onwaarschijnlijk lijkt te worden. Dit biedt mogelijkheden aan Real Madrid, hoewel ook zij niet voornemens zijn de volledige vraagprijs te gaan betalen.

Volgens Spaanse berichtgeving zet president Florentino Perez in op een bedrag van 34 miljoen pond, omgerekend 40 miljoen euro. Transfermarkt taxeert de 24-jarige De Ligt momenteel op 65 miljoen euro. In de Allianz Arena beschikt De Ligt nog over een contract tot medio 2027.

