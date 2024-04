Real Madrid-talent Güler geeft met flinke transformatie signaal af aan Ancelotti

Arda Güler zit niet stil. De talentvolle Turkse middenvelder is behoorlijk de sportschool ingedoken en is maar liefst acht kilo aangekomen sinds hij arriveerde hij in Madrid. Dat beweert althans het Spaanse AS.

Güler kende moeilijke eerste maanden in de Spaanse hoofdstad. De jongeling raakte niet, niet twee, maar drie keer geblesseerd en moest continu revalideren. Eind juli was daar eerst een meniscusblessure voor de creatieveling.

La transformation physique d'Arda Güler ! ?????? pic.twitter.com/x1aV7NoAPF — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) April 3, 2024

Nog voordat de competitie begon onderging hij een knieoperatie om van een meniscusblessure te herstellen. Nadat hij eind september eindelijk zijn debuut leek te kunnen maken, ging het weer mis. Door een spierblessure in zijn dijbeen moest Güler nog een maand aan de zijlijn blijven.

Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval niet. Een scheur in de quadriceps hield hem nog eens zes competitiewedstrijden aan de zijlijn. Tegen Las Palmas, eind januari, maakte hij eindelijk zijn competitiedebuut.

Ondertussen moet de Turk, die in het Santiago Bernabéu tegen Celta Vigo zijn eerste treffer noteerde, het doen met een handjevol invalbeurten, waarin hij enkele schamele minuten in de lijnen komt.

Terwijl in de wandelgangen de geruchten gonzen over een verhuurperiode, waarbij AC Milan als meest concrete club wordt genoemd, werkt Güler hard in de sportschool. Hij neemt het advies van de technische staf zeer serieus.

"Zijn transformatie is een antwoord aan de technische staf, die hem elke dag beter voorbereid ziet worden om bij de elite van de selectie te behoren", schrijft AS. De staf raadde de aanvallende middenvelder aan om de nodige spiermassa te kweken. Güler deed dat en klom van een iele 62 kilo naar een gewicht van 70 kilo, een gewichtstoename in veelal spiermassa.

"Resultaten zijn al flink zichtbaar", merkt de Spaanse krant, die weet dat Güler veel opoffert. "Hij maakte gebruik van de twee vrije dagen na de wedstrijd tegen Athletic Bilbao om naar Málaga te reizen en daar urenlange gymsessies te doen."

"Hij zal meer een hoofdrol gaan spelen in het laatste gedeelte van het seizoen", vermoedt het medium. "Carletto (Carlo Ancelotti, red.) is vastberaden om hem meer speelminuten te geven, ook al is de concurrentie stevig. Güler heeft ze verdiend."



