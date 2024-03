Real Madrid stapje dichter bij titel na nederlaag Girona; Barça kan profiteren

Girona heeft plek twee in LaLiga op het spel gezet. De Catalanen gingen onderuit op bezoek bij Getafe: 1-0. Yellu Santiago maakte in de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd. Girona staat op 62 punten en weet dat FC Barcelona (61) de tweede plaats overneemt als het zondag wint van Atlético Madrid. Real Madrid, dat 72 punten heeft, is weer een stap dichter bij de titel gekomen. Getafe klimt naar plek negen.

Bijzonderheden:

Girona, met Daley Blind als linksback in de basis, moest na ruim een half uur een treffer verwerken. Ilaix Moriba vond de ruimte bij Santiago, die overtuigend raak schoot. Het was voor de pas negentienjarige Santiago zijn eerste goal in dienst van Getafe.

Vlak voor rust kreeg Artem Dovbyk meerdere mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. De Oekraïner schoot echter tot tweemaal toe naast, waardoor Girona met een zuur gevoel de kleedkamers opzocht.

Na rust wist Girona maar weinig gevaar meer te stichten en kwam het nog goed weg toen Paulo Gazzaniga ternauwernood kon redden op een poging van Jaime Mata. Een gelijkmaker zat er niet meer in voor Girona, al ligt de club nog wel op koers om aan het einde van de rit met een spectaculaire Champions League-ticket in handen te staan.

