Real Madrid geeft dag na binnenhalen van Alexander-Arnold selectie nóg verder vorm

Real Madrid heeft een belangrijke slag geslagen op de transfermarkt. De club heeft de goede prestaties van Raúl Asencio beloond met een nieuw contract, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden.

De centrumverdediger ligt momenteel nog vast tot medio 2026, maar daar komt spoedig verandering in. Asencio gaat een contract tekenen tot medio 2029 en krijgt ook een salarisverhoging.

Asencio krijgt dit seizoen veel kansen onder Carlo Ancelotti. Real Madrid kampt met veel afwezigen achterin, zo hebben Éder Militão en David Alaba kruisbandblessures opgelopen, al maakt laatstgenoemde wel al sporadisch minuten in de hoofdmacht.

De verlenging van Asencio zal goed ontvangen worden in Londen. Verscheidene Spaanse en Engelse media schreven in de afgelopen maanden dat de Koninklijke interesse heeft in William Saliba van Arsenal.

Asencio werd op zijn veertiende door Real Madrid overgenomen vanuit de jeugdopleiding van Las Palmas. Sinds dit jaar maakt de 22-jarige stopper deel uit van de hoofdmacht van Real Madrid.

Tot dusver speelde hij 29 duels voor zijn club, waarvan acht in de Champions League. Asencio kan ook op rechtsachter uit de voeten, al zal hij daar volgend seizoen niet meer nodig zijn dankzij de komst van Trent Alexander-Arnold.

De Engelse rechtsback beschikt over een aflopend contract bij Liverpool en gaat komende zomer tekenen bij Real Madrid volgens Romano. Bij Real Madrid staat ook Daniel Carvajal nog onder contract, maar ook hij kampt met een kruisbandkwetsuur.