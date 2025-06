Real Madrid schrikt niet van rode kaart na 7 minuten en boekt eerste zege op WK voor clubs

Real Madrid heeft zondag voor het eerst gewonnen in de groepsfase van het WK voor clubs. Ondanks een vroege rode kaart voor Raúl Asencio werd CF Pachuca met 3-1 verslagen in het Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Real Madrid sluit de poulefase vrijdag af tegen Red Bull Salzburg.

Asencio, die een duo vormde achterin met Dean Huijsen, zorgde er na vijf minuten voor dat de buitenspelval van Real Madrid niet goed werkte bij een lange pass van Pachuca over de Spaanse verdediging heen. Asencio trok aan de noodrem en haalde de doorgebroken José Salomón Rondón neer.

De arbitrage was onverbiddelijk voor Asencio, die met een rode kaart op zak de kleedkamers opzocht. De vrije trap van net buiten het strafschopgebied bracht Pachuca overigens niet een vroege voorsprong, want de inzet vloog over het doel van Thibaut Courtois.

Pachuca schreeuwde om een strafschop toen Alexéi Domínguez Figueroa naar de grond ging in de zestien van Real Madrid. Na een check bij de VAR besloot de arbitrage echter om de bal niet op de stip te leggen. De Spaanse grootmacht werd sterker, met Arda Güler die diverse malen zijn aanvallende intenties toonde.

Het was Jude Bellingham die na 35 minuten spelen het strafschopgebied betrad en onberispelijk raak schoot in de verre hoek: 1-0. De bedrijvige Güler verdubbelde kort voor het rustsignaal de voorsprong van Real Madrid, na een vlotte aanval over enkele schijven.

Alonso greep na een uur spelen in en haalde doelpuntenmakers Bellingham en Güler naar de kant. Luka Modric en Dani Ceballos mochten opdraven voor het laatste halfuur op Amerikaanse bodem. Ondertussen zocht Pachuca naarstig naar de aansluitingstreffer.

Dat lukte niet, want Courtois had enkele indrukwekkende reddingen in petto voor Real Madrid, dat twintig minuten voor het einde het duel in het slot gooide. Federico Valverde ging de combinatie aan met Brahim Díaz en rondde na een fraaie assist van laatstgenoemde fraai af: 3-0.

Pachuca redde nog de eer toen een van richting veranderd schot van Elías Montiel langs Courtois in het doel vloog. Uitschakeling was echter niet meer te voorkomen.