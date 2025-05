Real Madrid presenteert Trent Alexander-Arnold en maakt alsnog flink bedrag over naar Liverpool

Liverpool ontvangt alsnog 10 miljoen euro voor Trent Alexander-Arnold, wiens overstap vrijdag officieel is aangekondigd door Real Madrid. Dat financiële detail brengt Fabrizio Romano naar buiten.

De Koninklijke betaalt 10 miljoen euro om Alexander-Arnold te kunnen gebruiken tijdens het WK voor clubs. In de Spaanse hoofdstad heeft de 26-jarige rechtsback getekend tot medio 2031.

Real Madrid neemt daarnaast het salaris van Alexander-Arnold in juni en juli over, waardoor Liverpool miljoenen euro’s op zak houdt.

Romano maakt ook bekend dat Alexander-Arnold een astronomische afkoopsom heeft afgedwongen. Geïnteresseerde clubs kunnen zijn langdurige verbintenis voor één miljard afkopen.

Alexander-Arnold kan tegen Al-Hilal debuteren namens Real Madrid. Op het WK voor clubs speelt de Spaanse recordkampioen in de groepsfase verder tegen Pachuca en RB Salzburg.

Alexander-Arnold speelde in totaal 354 duels in het eerste van Liverpool, waarin hij 23 keer scoorde. Met the Reds werd hij onder meer twee keer landskampioen, won hij twee keer de League Cup en legde hij één keer beslag op de Champions League.

Bij Real Madrid gaat Alexander-Arnold samenspelen met Jude Bellingham, zijn teamgenoot bij Engeland. De vleugelverdediger zelf kwam tot dusver 33 keer in actie namens zijn land.