Real Madrid plaatst zich dankzij goal Vinícius Júnior voor kwartfinale CL

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. In het Santiago Bernabéu was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti over twee duels te sterk voor RB Leipzig. De 1-1 eindstand in Madrid volstond, daar het heenduel in Duitsland met 0-1 gewonnen werd door de Koninklijke.

Ancelotti wijzigde zijn ploeg op enkele posities ten opzichte van het LaLiga-duel met Valencia (2-2). Door de systeemwijziging - Real Madrid trad tegen Leipzig met liefst vijf middenvelders aan - moest Rodrygo plaatsmaken. Aurélien Tchouaméni schoof naar het middenveld en maakte achterin ruimte voor Nacho Fernández.

Real Madrid begon vrij machteloos aan de wedstrijd en het was Leipzig dat nadrukkelijk op zoek ging naar een treffer. Onder meer Loïs Openda produceerde twee gevaarlijke schoten, maar de voormalig aanvaller van Vitesse had het vizier niet op scherp staan.

Uiteindelijk verlieten de Madrilenen onder een fluitconcert het veld voor de rust, niet in de laatste plaats vanwege de grote kans die Openda op slag van het rustsignaal kreeg. In de eerste helft had Real Madrid geen enkele doelpoging genoteerd.

In de tweede helft brak het spektakel los. Na een uur spelen tekende Jude Bellingham de eerste kans van de wedstrijd aan, al werd zijn schot nog in de kiem gesmoord. Enkele minuten later wist Vinícius Júnior wél te scoren. Na een fraaie steekpass van Bellingham schoot de Braziliaan beheerst binnen: 1-0.

De voorsprong van Real Madrid bleef niet lang staan, want in de 68ste speelminuut maakte Leipzig gelijk. Een afgemeten voorzet van David Raum werd binnengekopt door Willi Orban: 1-1. Even daarvoor zag Xavi Simons hoe Antonio Rüdiger een schot net voor de lijn weghaalde.

In de slotfase ging Leipzig dorstig op zoek naar de winnende, maar die werd niet meer gevonden. Diep in de blessuretijd raakte Dani Olmo met een lobje nog de bovenkant van de lat.

