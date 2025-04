Real Madrid ontvangt slecht nieuws: middenvelder maanden langs de kant door blessure

Eduardo Camavinga zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen voor Real Madrid, zo meldt de club op hun eigen website. De Fransman liep tegen Getafe een blessure op aan zijn bovenbeen en heeft een spier volledig gescheurd. De verwachting is dat hij twee à drie maanden niet inzetbaar is.

Camavinga viel woensdagavond vanaf de rust in voor David Alaba. De wedstrijd eindigde in een 0-1 overwinning voor los Blancos door een doelpunt van Arda Güler in de 21ste minuut. Hierdoor bedraagt de achterstand op koploper FC Barcelona vier punten.

Camavinga speelde dit seizoen al 34 wedstrijden voor Real. Toch heeft hij geen echte basisplaats afgedwongen. Van de negentien wedstrijden in LaLiga begon hij er elf vanaf de aftrap.

Camavinga stapte in de zomer van 2021 over van Stade Rennes naar Real Madrid. De recordkampioen van Spanje betaalde 31 miljoen euro aan de Franse ploeg. Sindsdien heeft de Fransman die geboren is in Angola 180 wedstrijden gespeeld voor de club.

Real Madrid heeft een grote wedstrijd op het programma. Op zaterdag 26 mei speelt de ploeg van trainer Carlo Ancelotti de Copa del Rey finale tegen Barcelona. Daarna zijn er nog vijf competitiewedstrijden, waaronder nog een El Clásico op zondag 11 mei in Barcelona.

De bekerfinale zou weleens de laatste wedstrijd van Ancelotti kunnen zijn aan het roer bij de Madrileense club. De geruchten gaan dat na het zware verlies tegen Arsenal hij de spullen gaat pakken. Brazilië wordt genoemd als grootste kandidaat om de handtekening van de Italiaan te krijgen.