Real Madrid ontkent in officieel statement dat er wordt gesproken met Mbappé

Zaterdag, 4 november 2023 om 17:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:55

Real Madrid ontkent zaterdag in een Comunicado Oficial dat er in de afgelopen periode is onderhandeld met het management van Kylian Mbappé over een transfer in de zomer van 2024. De superster van Paris Saint-Germain werd in de afgelopen dagen weer hevig gelinkt aan De Koninklijke, maar volgens de Spaanse topclub is van een naderende deal geen sprake.

"Gezien de informatie die onlangs is gepubliceerd door verschillende media, waarin wordt gespeculeerd over vermeende onderhandelingen tussen speler Kylian Mbappé en onze club, wil Real Madrid stellen dat deze informatie volkomen onjuist is en dat dergelijke onderhandelingen niet hebben plaatsgevonden met een speler die onderdeel uitmaakt van PSG", zo valt te lezen in het statement van zaterdag.

Mbappé was afgelopen zomer dicht bij een vertrek bij PSG, dat de aanvaller een ultimatum stelde. Vertrekken met nog een contract voor een jaar op zak, of op korte termijn bijtekenen. Een nieuw contract kwam er echter niet, tot grote onvreugde van de Parijse leiding. Mbappé mocht niet mee op trainingskamp en trainde mee met de spelers die mochten vertrekken.

De clubleiding van PSG gaf in een persoonlijk gesprek zelfs aan dat er voor Mbappé geen toekomst was in het Parc des Princes. De shirts van de aanvaller in de diverse fanshops werden zelfs verwijderd, net als zijn afbeelding in het stadion. Het leek een kwestie van tijd voordat beide partijen de samenwerking tussentijds zouden stopzetten.

Na een verhelderend gesprek tussen de PSG-top en Mbappé mocht de sterspeler toch weer aansluiten bij de selectie van trainer Luis Enrique. De 24-jarige spits verlengde aan het eind van vorig seizoen zijn contract in Parijs tot de zomer van 2024, waardoor de kans groot is dat hij over ruim een halfjaar kiest voor een transfervrije status. Hij heeft overigens wel de eenzijdige optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.

Real lijkt de grootste kanshebber te zijn om Mbappé volgend jaar over te nemen. El Chiringuito wist zelfs al te melden dat het shirt met rugnummer 10 al voor hem is gereserveerd. Volgens de verklaring van de grootmacht uit Madrid klopt daar dus niets van. Real mag overigens pas vanaf januari in gesprek met Mbappé en zijn zaakwaarnemers.

Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real zijn droomclub is en de liefde leek lange tijd wederzijds te zijn. Het is nu echter duidelijk geworden dat er vanuit Spanje niet wordt gesproken met de Franse aanvaller. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat Real op korte termijn de eerste gesprekken gaat openen met de 72-voudig international van Frankrijk.