Real Madrid moet meerdere erkennen en dreigt naast toptarget te grijpen

Real Madrid gaat zich tóch niet versterken met Alphonso Davies, zo lijkt het. De Canadees heeft een contractaanbieding van zijn huidige werkgever Bayern München op zak en deze is 'superieur' aan het voorstel van de Spaanse topclub, zo zegt David Ornstein van The Athletic. Tenzij Real Madrid met een verbeterde aanbieding op de proppen komt, gaat Davies zijn contract in Duitsland verlengen.

"De interesse van Real Madrid is bekend, maar het laatste wat ik hoorde was dat het contractvoorstel van Bayern München superieur is", aldus Ornstein. "Tenzij de situatie verandert, is de verwachting dat Davies gaat verlengen."

Daarmee lijkt een einde te komen aan een transfersoap die al enkele maanden suddert. De Madrilenen zien in Davies een linksback voor de toekomst en proberen hem al geruime tijd te overtuigen van een overstap naar de Spaanse hoofdstad.

Naar verluidt ging Real Madrid zelfs zo ver dat de club persoonlijk aan Davies vroeg om zijn contract bij Bayern niet te verlengen. Deze poging blijkt nu onsuccesvol.

De wingback ligt momenteel nog tot medio 2025 vast in Beieren, maar zal op korte termijn dus waarschijnlijk een contractverlenging tekenen. Daarmee lijkt Bayern zich te verzekeren van de diensten van een van de beste linksbacks ter wereld.

Real Madrid zal daarentegen moeten doorschakelen. Momenteel beschikt De Koninklijke op de linksbackpositie over Ferland Mendy en Fran García, terwijl trainer Carlo Ancelotti somtijds zelfs kiest voor middenvelder Eduardo Camavinga als linkervleugelverdediger.

Over Mendy lijkt Ancelotti, ondanks de interesse in Davies, meer dan tevreden te zijn. Onlangs beschreef de Italiaan Mendy als 'verdedigend de beste linksback ter wereld'.

