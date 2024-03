Real Madrid-middenvelder Brahim Díaz én Frans toptalent debuteren bij Marokko

Brahim Díaz heeft zijn eerste minuten als international van Marokko in de benen. De middenvelder annex buitenspeler van Real Madrid deed vrijdagavond 86 minuten mee tijdens de 1-0 oefenzege op Angola. De Atlasleeuwen wonnen de wedstrijd uiteindelijk dankzij een eigen doelpunt van David Carmo.

Bijzonderheden

Naast Díaz konden onder meer Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nayef Aguerd (West Ham United), Sofyan Amrabat (Manchester United) en Hakim Ziyech (Galatasaray) rekenen op een basisplaats. Ook ruimde bondscoach Walid Regragui een plekje in voor AS Monaco -toptalent Eliesse Ben Seghir, die tot dusver enkel jeugdinterlands had gespeeld namens Frankrijk, waar hij ook voor uit mag komen.

Het werd uiteindelijk geen sprankelend debuut voor Díaz en Ben Seghir, hoewel eerstgenoemde een aantal keer zijn klasse liet zien met fraaie acties. Marokko probeerde wel de aanval te zoeken, maar stuitte continu op een defensief Angola.

In de 72ste minuut wist Marokko de wedstrijd toch naar zich toe te trekken, toen Angola-verdediger Carmo een voorzet van linksback Yahia Attiat-Allah in zijn eigen doel werkte. Daardoor wisten de Marokkanen de eerste wedstrijd na de teleurstellend verlopen Afrika Cup winnend af te sluiten.

Marokko - Angola 1-0

72’ 1-0 eigen doelpunt David Carmo