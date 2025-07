Real Madrid met weer fitte Kylian Mbappé naar kwartfinale van WK voor clubs

Real Madrid staat in de kwartfinale van het WK voor clubs. De ploeg van trainer Xabi Alonso won in het Hard Rock Stadium in Miami met 1-0 van Juventus. De Madrilenen stuiten in de volgende ronde op Borussia Dortmund of Monterrey.

Bij Real Madrid zat Kylian Mbappé op de bank. De aanvaller miste de groepswedstrijden wegens ziekte en lag zelfs even in het ziekenhuis vanwege een virusinfectie. Er was wél een basisplaats voor Dean Huijsen bij de Spaanse grootmacht.

Juventus leek al vroeg op voorsprong te komen in Miami. Randal Kolo Muani ging alleen af op Thibaut Courtois en lobte de bal over de Belgische doelman heen. De inzet eindigde echter op het dak van het doel.

Na de eerste drinkpauze werd de eerste grote kans voor Real Madrid genoteerd. Jude Bellingham stuitte op doelman Michele Di Gregorio, tot frustratie van de Engelsman. In de slotminuut van de eerste helft hield Di Gregorio ook Federico Valverde van scoren af.

Kort na de hervatting schoot Valverde net naast, nadat Bellingham de bal panklaar had neergelegd. In de 54ste minuut kwam Real Madrid alsnog op voorsprong. De vrij onzichtbare Gonzalo García kopte van dichtbij onberispelijk binnen. De afgemeten voorzet was van Trent Alexander-Arnold.

Er klonk applaus vanaf de tribunes toen Mbappé in minuut 65 begon aan zijn warming-up. De Franse aanvaller kreeg ook speeltijd van Alonso, evenals de zeer populaire Luka Modric. Bij Juventus nam Teun Koopmeiners de plaats in van Kenan Yildiz.

Real Madrid was duidelijk de bovenliggende partij na rust en wist de 1-0 voorsprong over de streep te trekken. In de kwartfinale volgt een ontmoeting met Dortmund of Monterrey, die dinsdagnacht de strijd aanbinden.