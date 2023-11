Real Madrid legt na Vinícius Júnior tweede sterkhouder héél lang vast

Dinsdag, 7 november 2023 om 14:09 • Bart DHanis • Laatste update: 15:55

Real Madrid heeft het contract van Eduardo Camavinga opengebroken en verlengd, zo meldt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De Fransman heeft een contract getekend tot medio 2029 in de Spaanse hoofdstad.

De contractverlenging van Camavinga hing al langer in de lucht. Begin oktober meldde de Italiaanse transfermarkt-journalist Fabrizio Romano al dat de club een mondeling akkoord had bereikt met de twintigjarige Fransman.

Real heeft een afkoopclausule van een miljard euro laten opnemen in het contract van Camavinga, ook gaat zijn salaris er flink op vooruit. De in Angola geboren middenvelder lag vast tot medio 2027.

Camavinga kwam in de zomer van 2021 voor 31 miljoen euro over van Stade Rennes. In zijn eerste seizoen bij Madrid wist hij meteen beslag te leggen op de Champions League. Carlo Ancelotti gebruikt Camavinga ook vaak op linksachter.

Real wist vorige week ook al het contract van Vinícius Júnior open te breken en te verlengen. De Braziliaanse aanvaller heeft eveneens een afkoopclausule ter hoogte van een miljard euro.

Naar verwachting gaat de Koninklijke ook snel de contracten van Federico Valverde, Rodrygo en Eder Militão verlengen.

Daarnaast is de club in gesprek met de entourage van Alphonso Davies. De Canadese linksback van Bayern München ligt tot medio 2025 vast en moet Bayern vijftig miljoen euro opleveren.