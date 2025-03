Real Madrid-legende Luka Modric (39) onthult waar hij zijn carrière wil afsluiten: 'Zou een droom zijn'

Luka Modric denkt er absoluut nog niet over na om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, maar als dat moment komt, hoopt de 39-jarige ster dat dat bij Real Madrid gebeurt. Dat vertelt hij in gesprek met Telefoot. “Dat zou een droom voor me zijn”, aldus Modric.

De Kroaat loopt aan het einde van het huidige seizoen uit zijn contract bij de Koninklijke. Carlo Ancelotti gebruikt Modric voornamelijk als wisselspeler, maar dat betekent niet dat laatstgenoemde wil vertrekken bij de Madrilenen.

Fabrizio Romano meldde eerder deze week al dat de rechtspoot zijn contract dolgraag wil verlengen bij Real Madrid. Modric bevestigt dat hij bij de Spanjaarden hoopt te blijven en wil nog niet nadenken over het einde van zijn loopbaan.

“Op dit moment denk ik niet na over mijn pensioen. Maar zoals ik altijd heb gezegd: ik zou graag met pensioen gaan bij Real Madrid, dat zou een droom voor me zijn”, laat de 185-voudig international optekenen.

“Laten we zien wat er gebeurt”, vervolgt Modric, die zich op de eindfase van het seizoen focust. “Er zijn nog veel wedstrijden te gaan en daar wil ik me op concentreren. We zullen zien, ik heb geen haast.”

Ancelotti was onlangs nog lovend over zijn aanvoerder. “Modric is een geschenk voor het voetbal. Hij moet doorgaan zolang hij wil. Wat hij ook doet, hij doet het goed. Het voetbal, en wij bij Real Madrid, hebben geluk gehad dat hij er als legende is. Hij is een geschenk, met zijn kwaliteiten en zijn professionaliteit.”

Modric speelt sinds 2012 voor Real Madrid, dat hem destijds voor 35 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur. De kleine Kroaat speelde sindsdien liefst 579 wedstrijden voor de Koninklijke, met wie hij alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Modric won in 2018 de Ballon d’Or.