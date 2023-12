Real Madrid-legende adviseert Gimenez: ‘Vertrek zo snel mogelijk bij Feyenoord’

Hugo Sánchez adviseert Santiago Gimenez om zo snel mogelijk te vertrekken bij Feyenoord. De 65-jarige Mexicaan, die als profvoetballer met name bij Real Madrid naam maakte, is in Nederland om namens de Mexicaanse tak van ESPN Gimenez en Hirving Lozano te interviewen. Daarnaast werd hij zelf geïnterviewd door ESPN-verslaggever Milan van Dongen.

“Santi heeft de capaciteiten om te slagen”, begint Sánchez. “Als ik hem was, zou ik zo snel mogelijk een transfer maken. Naar een grote club. Als er een aanbod komt van een grote club, in de winter al.”

Eén van de clubs waar Gimenez aan gelinkt is in de afgelopen periode, is Real Madrid. Zelf speelde Sánchez tussen 1985 en 1992 in totaal 267 officiële duels voor die club. Daarin scoorde hij bijna 200 keer.

“Nou ja, er zijn geruchten”, zegt Sánchez over een eventuele transfer van Gimenez naar de Koninklijke. “Je moet maar zien wat daarvan klopt. Maar als er echt een aanbod komt, zou ik het heel mooi vinden als hij naar een grote club in Spanje zou gaan.”

Gimenez zelf blikt ook bij ESPN terug op het gesprek met zijn landgenoot. Hij geeft aan dat hij veel adviezen heeft gekregen van Sánchez.

“Ik denk dat we samen moeten gaan eten om nog meer dingen op de nemen. Dat lijkt me geweldig. Dat was het eerste wat ik tegen hem zei: ik zou graag samen gaan zitten en dan rustig luisteren”, aldus de Feyenoord-spits.

Gimenez is dit seizoen van grote waarde voor de regerend landskampioen. In negentien officiële duels wist hij al twintig keer te scoren. Bovendien is de Mexicaan met achttien treffers topscorer van de Eredivisie.

