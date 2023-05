Real Madrid krijgt aanklacht vanwege fout in minuut 84: puntenaftrek mogelijk

Woensdag, 17 mei 2023 om 20:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:00

Getafe heeft een aanklacht ingediend tegen Real Madrid vanwege een wisselfout, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Afgelopen weekend won de Koninklijke de thuiswedstrijd in LaLiga tegen Getafe met 1-0 dankzij een doelpunt van Marco Asensio, maar los Azulones leggen zich niet neer bij de nederlaag en eisen een reglementaire 0-3 overwinning. Er wordt dus gewezen naar een ‘verkeerde wissel’ van trainer Carlo Ancelotti in minuut 84.

In de aanklacht, die neergelegd is bij el Comité de Competición (in Nederland de beroepscommissie), staat dat Asensio zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald ging worden. Nog voordat de doelpuntenmaker gewisseld werd, verliet Eduardo Camavinga (vanwege een blessure) plotseling het veld. Volgens Getafe is Ancelotti daarmee in de fout gegaan, want Álvaro Odriozola had het veld al betreden voordat Real Madrid van gedachten veranderde en Camavinga naar de kant haalde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Spaanse bond heeft de aanklacht aangehoord en geeft Real Madrid drie dagen de tijd om met een verklaring te komen voor de ‘spookwissel’. Nadien zal het comité bepalen wat de straf wordt. Mocht Real Madrid schuldig bevonden worden aan het doorvoeren van een onreglementaire wissel, dan kan de club bestraft worden met puntenaftrek. Bij een 0-3 zege voor Getafe zou Real Madrid zakken van de tweede plaats naar de derde plek in LaLiga, terwijl het team van trainer José Bordalás uit de degradatiezone zou klimmen. Bovendien zou de Koninklijke een boete van 6.001 euro tot 9.000 euro krijgen.

Artikel 76 uit de spelregels is duidelijk: in het geval van een alineación indebida wordt de club die de fout in is gegaan bestraft met een reglementaire 0-3 nederlaag. Volgens AS is de kans klein dat het comité de vermeende fout van Real Madrid gaat beoordelen als zodanig. Het arbitrale kwartet had namelijk toestemming gegeven aan Camavinga om het veld te verlaten in plaats van Asensio. Marca houdt een slag om de arm en laat de mogelijke uitspraak van het comité in het midden.