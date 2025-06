Real Madrid komt door gemiste strafschop in blessuretijd niet langs Al-Hilal op WK voor clubs

Real Madrid is er niet in geslaagd zijn eerste duel op het WK voor clubs in winst om te zetten. Federico Valverde miste in blessuretijd een strafschop tegen het sterk spelende Al-Hilal, dat zodoende een punt overhield aan het treffen in Miami: 1-1. Gonzalo García en Rúben Neves tekenden voor rust voor de treffers.

In het Hard Rock Stadium te Miami maakte zowel Dean Huijsen als Trent Alexander-Arnold zijn basisdebuut. En ook voor Xabi Alonso was het zijn eerste officiële duel. De trainer liet de uit de jeugdopleiding afkomstige basisdebutant Gonzalo García (21) starten in de spits.

Al-Hilal trad aan met spelers als Yassine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Malcom, waardoor het niet als een enorme verrassing kwam dat het bij vlagen een prima achter indruk achterliet. Zo ook in de beginfase, toen Marcos Leonardo na een fraaie teamaanval naliet zijn ploeg op voorsprong te zetten. De Braziliaan schoot van dichtbij naast.

De Saudi's bleven aandringen en leken alsnog op voorsprong te komen toen Lodi de bal tegen de touwen werkte, maar wegens buitenspel ging er een streep door de treffer. Na een volgende Saudische aanval wist Real Madrid uit de counter keihard toe te slaan. Gonzalo García zette de counter op, sprintte naar voren en werkte uiteindelijk op aangeven van Rodrygo af in de korte hoek: 1-0.

Al-Hilal, met nieuwbakker trainer Simone Inzaghi langs de zijlijn, liet ook na die tegenvaller een goede indruk achter. Het leidde uiteindelijk tot een strafschop voor de Saudi's, nadat Raúl Asencio nogal onhandig vasthield bij Marcos Leonardo. Neves benutte het buitenkansje: 1-1.

Vlak na de gelijkmaker scheelde het een haar of Al-Hilal zou op voorsprong zijn gekomen. Na matig uitverdedigen van de Madrilenen kreeg Salem Al Dawsari de bal voor zijn voeten. De aanvallende middenvelder probeerde het in de verre hoek en zag zijn inzet nipt naast gaan.

Arda Güler werd aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen gebracht en was bijna direct trefzeker, toen hij na een rust tegen de paal volleerde. Al-Hilal kreeg de bal niet weg en mocht Bounou bedanken voor een geweldige reflex op een knappe kopbal van Gonzalo García.

Real Madrid zou het overwicht hebben in de tweede helft, maar de echt grote kansen bleven lange tijd uit. Zo liet Federico Valverde een aardige schietkans onbenut, en bleef Al-Hilal loeren op zijn kansjes. Zo ook toen Leonardo zijn schot in het zijnet deed belanden.

Het publiek schreeuwde om Luka Modric en kreeg tien minuten voor tijd zijn zijn. De Kroatische legende, die zijn laatste wedstrijden voor Real Madrid speelt op dit WK, verving Jude Bellingham. In de absolute slotfase kreeg Real Madrid een penalty na een overtreding op Fran García, die een hand tegen zijn gezicht kreeg. De strafschop van Valverde werd gepakt door Bounou.