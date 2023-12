‘Real Madrid kijkt rond bij Bayern München en hoopt op Bellingham-scenario’

Real Madrid blijft geïnteresseerd in de diensten van Alphonso Davies, zo verzekert Marca. Bayern München wil de Canadese linksback (23) echter niet zomaar laten gaan en is achter de schermen druk bezig met contractverlenging voor Davies, die in Zuid-Duitsland vastligt tot medio 2025.

Volgens Marca biedt Bayern Davies een jaarsalaris van tien miljoen euro. De Spaanse krant voegt er aan toe dat Real niet bereid is om de vleugelverdediger een dergelijk salaris voor te schotelen. Davies zal dus geld moeten inleveren, mocht hij voor Real willen tekenen in de nabije toekomst.

Davies begeeft zich ongeveer in dezelfde situatie als Jude Bellingham, zo analyseert Marca. De aanvallende middenvelder kon bij andere clubs meer verdienen, maar koos er bewust voor om Borussia Dortmund in te ruilen voor Real. Bij De Koninklijke hoopt men dat Davies dezelfde afweging maakt.

Davies is in ieder geval een toptarget voor de grootmacht uit Madrid. Als Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland niet zo prominent in beeld waren geweest, dan was er waarschijnlijk al veel meer werk gemaakt van de komst van de linksback, zo klinkt het vanuit de Spaanse hoofdstad.

Bayern wil Davies onder geen beding verkopen, zo benadrukte clubpresident Herbert Hainer in november nog maar eens. "Het is een van de beste linksbacks ter wereld en hij staat bij ons tot 2025 onder contract. We willen hem graag behouden en hopen dat Alphonso ons trouw zal blijven", zo klonk het vorige maand in de Duitse media.

Davies wordt in Bayern-kringen gezien als een vitaal onderdeel van de ploeg en een echte winnaar. Trainer Thomas Tuchel hecht veel waarde aan de aanvallende intenties van de Canadees, terwijl er ook waardering is voor de verdedigende kwaliteiten van Davies.

Bayern is daarom al enige tijd bezig met een nieuw contract voor Davies. Real aan de andere kant wil niet te veel geld uitgeven aan de linksback, om zo de harmonie binnen de kleedkamer niet te verstoren. Davies mag qua salaris niet ver boven andere topspelers uitsteken, waardoor het afwachten is of Real alles op alles zal zetten om hem naar Spanje te halen.

